Kayısı işçileri için barınma yerleri oluşturuldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayısı hasadında çalışacak işçiler için barınma yerleri oluşturuldu.

İlçe genelinde yaz aylarında mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olması sebebiyle Kaymakamlık tarafından mevsimlik tarım işçilerin konaklaması amacıyla geçici barınma yerleri belirlendi. Kayısı üreticilerinin bahçelerinde konaklamayan mevsimlik tarım işçileri, Akçadağ İlçesi girişi olan şeker fabrikası kantarı mevkiinde işçilerin konaklamaları için yer ayrıldı. Anayol kenarı olması, tarım İşçilerinin can güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi ile Covid19 salgını sebebiyle hastalığın yayılmasının önlemesi ve tarım işçilerinin daha hijyenik ortamda barınmalarının sağlanması amacıyla önlemler alındı.

Covid19 salgını sebebiyle, 12 adet 2 banyo konteynerı ve14 adet 2 tuvalet konteynerı Malatya Valiliği AFAD İl Müdürlüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerinin hijyenik ortamda barınmaları için temin edildi. Söz konusu konteynerların su ve kanalizasyon bağlantıları yapılarak tarım işçilerin kullanımına sunuldu. Mevsimlik tarım işçilerin ilçede yaz aylarında sağlıklı barınmasının sağlanması ve hijyen sorununun çözülmesi açısından konteynerların önemli oldukları kaydedildi.

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