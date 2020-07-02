Vali Baruş’tan Covid-19 uyarısı

Malatya’da son günlerde yeni tip korona virüs (Covid19) vakalarında artış olduğu belirtilerek, kurallara uyulması istendi. Vali Aydın Baruş da, Covid19’da günlük vaka sayısında önemli oranlarda artış olduğunu vurguladı.

Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “ İlimizde son günlerde Covid19 günlük vaka sayısında önemli oranlarda artış var. TemizlikMaskeMesafe kurallarına uymak çok önemli. Kurallara riayet kendimize olduğu kadar yakınlarımıza ve diğer insanlara duyduğumuz saygının göstergesidir” dedi.

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