OSB Meslek Yüksek Okulu'na 500 yeni öğrenci alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu’na bu yıl 500 yeni öğrenci alınacak.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Üniversite sanayi işbirliği içinde OSB okulumuzu 2018'de 3 programla açtık, 2019'da 9 programa öğrenci aldık. Bu yıl 13 programa 500 civarında yeni öğrenci alacağız. Hedefimiz öğrencilerimize uygulamalı eğitim ve mezuniyet sonrası iş istihdam sağlamak. Ülkemize örnek okul” dedi.

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu mezunları tekniker oluyor.

Malatya ve Türkiye’deki nitelikli iş gücü eksikliğini gidermek ve üniversite sanayi iş birliğini ilerletmek için Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, Türkiye’de ender olan uygulamaya dayalı 3+1 sistemiyle eğitimöğretim faaliyetlerine yeni binasında devam ediyor.

OSB Malatya Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, aynı zamanda rektör danışmanlığı görevini de sürdürüyor.

Malatya İnönü Üniversitesi meslek yüksek okullarından sorumlu rektör danışmanı olan ve OSB Malatya Meslek Yüksek okulu Müdürlüğü görevini de sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, okul hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin önemli ayaklarından birini oluşturan meslek yüksek okullarının Türkiye’de yaklaşık 900’e yakın olduğunu belirten Koyunoğlu, “ Ancak bizim OSB meslek yüksekokulumuz bu 900 meslek yüksek okulu içerisinde eğitim ve öğretim özelliği bakımından dokuzuncu meslek yüksek okulu. Türkiye’deki sekiz meslek yüksek okulu OSB’de eğitim ve öğretimini sürdürmekte. Dokuzuncusu Malatya OSB Meslek Yüksek okulu olarak faaliyete geçirdik. Sanayici ve iş dünyasının arzu ettiği nitelikte iş gücüne sahip olamadığı gibi mezun ettiğimiz öğrenciler de iş bulmakta sıkıntı çekmekteydi. Bu sorunlar göz önüne alındığında meslek yüksek okullarında farklı bir eğitim konseptine geçilmesi düşünüldü ve Türkiye’de bizden önce 8 üniversitede OSB Meslek Yüksek okulu faaliyete geçti. 9’uncu okulu biz burada gerçekleştirdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.