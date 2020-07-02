OSB Meslek Yüksek Okulu'na 500 yeni öğrenci alınacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB Meslek Yüksek Okulu'na 500 yeni öğrenci alınacak

İHA

OSB Meslek Yüksek Okulu'na 500 yeni öğrenci alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu’na bu yıl 500 yeni öğrenci alınacak.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Üniversite sanayi işbirliği içinde OSB okulumuzu 2018'de 3 programla açtık, 2019'da 9 programa öğrenci aldık. Bu yıl 13 programa 500 civarında yeni öğrenci alacağız. Hedefimiz öğrencilerimize uygulamalı eğitim ve mezuniyet sonrası iş istihdam sağlamak. Ülkemize örnek okul” dedi.
Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu mezunları tekniker oluyor.
Malatya ve Türkiye’deki nitelikli iş gücü eksikliğini gidermek ve üniversite sanayi iş birliğini ilerletmek için Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, Türkiye’de ender olan uygulamaya dayalı 3+1 sistemiyle eğitimöğretim faaliyetlerine yeni binasında devam ediyor.
OSB Malatya Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, aynı zamanda rektör danışmanlığı görevini de sürdürüyor.
Malatya İnönü Üniversitesi meslek yüksek okullarından sorumlu rektör danışmanı olan ve OSB Malatya Meslek Yüksek okulu Müdürlüğü görevini de sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, okul hakkında bilgi verdi.
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin önemli ayaklarından birini oluşturan meslek yüksek okullarının Türkiye’de yaklaşık 900’e yakın olduğunu belirten Koyunoğlu, “ Ancak bizim OSB meslek yüksekokulumuz bu 900 meslek yüksek okulu içerisinde eğitim ve öğretim özelliği bakımından dokuzuncu meslek yüksek okulu. Türkiye’deki sekiz meslek yüksek okulu OSB’de eğitim ve öğretimini sürdürmekte. Dokuzuncusu Malatya OSB Meslek Yüksek okulu olarak faaliyete geçirdik. Sanayici ve iş dünyasının arzu ettiği nitelikte iş gücüne sahip olamadığı gibi mezun ettiğimiz öğrenciler de iş bulmakta sıkıntı çekmekteydi. Bu sorunlar göz önüne alındığında meslek yüksek okullarında farklı bir eğitim konseptine geçilmesi düşünüldü ve Türkiye’de bizden önce 8 üniversitede OSB Meslek Yüksek okulu faaliyete geçti. 9’uncu okulu biz burada gerçekleştirdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da ayak tenisi heyecanı
YEREL HABERLER Malatya’da ayak tenisi heyecanı
Öğrenciler tatili ‘Arkadaş’ı
YEREL HABERLER Öğrenciler tatili ‘Arkadaş’ı
Yeşilyurt Belediyesi’nden tarihi yapılara önem
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden tarihi yapılara önem
Vali Baruş’tan Covid-19 uyarısı
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan Covid-19 uyarısı
Kayısı işçileri için barınma yerleri oluşturuldu
YEREL HABERLER Kayısı işçileri için barınma yerleri oluşturuldu
Kızılay Malatya Şubesi’ne 5 ödül
YEREL HABERLER Kızılay Malatya Şubesi’ne 5 ödül
Kültürel mirasa imece usulü destek
YEREL HABERLER Kültürel mirasa imece usulü destek
Malatya'da sazan sezonu başladı Balıkçılar vira bismillah diyerek av sezonuna başladı
YEREL HABERLER Malatya'da sazan sezonu başladı Balıkçılar vira ...
Baro Başkanı Han’dan Madımak mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Han’dan Madımak mesajı
Otogarda kayısı yoğunluğu Malatya'dan ülkenin dört bir yanına taze kayısı gönderiliyor
YEREL HABERLER Otogarda kayısı yoğunluğu Malatya'dan ülkenin dört ...
Hikmet Karaman takımının başında olacak
YEREL HABERLER Hikmet Karaman takımının başında olacak
Yeni Malatyaspor’un genç yeteneği Youssouf performansıyla dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un genç yeteneği Youssouf ...
Malatya’da düğünler korona tedbirleri ile başladı
YEREL HABERLER Malatya’da düğünler korona tedbirleri ile başladı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
İnternet kafe müşterileri memnun
YEREL HABERLER İnternet kafe müşterileri memnun
Eski SSK hastanesinin yıkımı başladı
YEREL HABERLER Eski SSK hastanesinin yıkımı başladı
Borsa Başkanı Özcan’dan tahmini kayısı rekoltesi açıklaması Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: "Eğer yüzde 20 oranlarında sapma olursa Tarım İl Müdürlüğü çıkar kamuoyuna bunun hesabını verir”
YEREL HABERLER Borsa Başkanı Özcan’dan tahmini kayısı rekoltesi ...
Başkan Gürkan, Dilek Mahallesi'nde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Dilek Mahallesi'nde inceleme yaptı
Başkan Güder’den kentsel dönüşüm vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Güder’den kentsel dönüşüm vurgusu
Vahap Küçük’ün adı meydanda yaşayacak
YEREL HABERLER Vahap Küçük’ün adı meydanda yaşayacak
Turgut Temelli kavşağında trafik rahatlayacak
YEREL HABERLER Turgut Temelli kavşağında trafik rahatlayacak
Malatya’da 2 mezrada karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 2 mezrada karantina kaldırıldı
Yeşiltepe sosyal tesisleri ve halı saha projesinde temel atıldı
YEREL HABERLER Yeşiltepe sosyal tesisleri ve halı saha projesinde ...
Temassız Asansör çağrı dönemi Temassız asansör çağrı sistemi ilk kez hastanede uygulandı
YEREL HABERLER Temassız Asansör çağrı dönemi Temassız asansör çağrı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X