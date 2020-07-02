Malatya Büyükşehir Zabıtadan fırınlara sıkı denetim

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri unlu mamul satışı yapan fırınlarda gramaj kontrolü, maske, eldiven ve hijyen kuralları konusunda denetimler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında fırınlarda kurallara uyulması noktasında maske hijyen, sosyal mesafe gibi konularda gereken hassasiyetin gösterilmesi noktasında işletmelere bilgilendirmelerde bulunuyorlar.



"Denetimlerimiz devam edecek”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, yaptıkları denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ile pandemi sürecinden bu yana özellikle unlu mamuller ve fırınlar ile alakalı genel denetimlerimiz devam ediyor. Sürekli yapılan denetimler özellikle hijyen temizlik ve imalat kısımlarının kontrolü, çalışanlar ile ilgili belgeler, işletme ruhsatı gibi belgelere tek tek bakılıyor ve kontrol ediyoruz. Bunlarda eksiklik görüldüğünde yasal uyarılar yapılıyor ve süreç takip ediliyor. Bu süreç belli periyotlar da devam edilecek. Zabıta ekiplerimiz ile birlikte denetimlerimiz devam edecek” dedi.

İşletme sahipleri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin yapmış oldukları denetim ve bilgilendirmelerden dolayı çok memnun olduklarını bu süreçte daha titiz daha güvenli müşterimize saygılı, saygın düzgün kaliteli ekmek vermeyi bu şekilde daha çok benimsediklerini ifade etti.

Zabıta ekiplerinin bir sonraki durağı da Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Malatya Ekmek Fabrikası (MEGSAŞ) oldu. Zabıta ekiplerine MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat eşlik etti.

MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat da, “Bizde pandemi sürecinde ekmeklerimizde daha kaliteli daha hijyenik bir ortam sağlamak adına paketlemeye döndük, gramaja dikkat ediyoruz, tabi ki bizde istiyoruz ekiplerimizin gelip bizi denetlemesini bizim de eksiklerimiz olabilir. Söylenen şeyleri en kısa zamanda telafi etmiş oluruz. Ben geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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