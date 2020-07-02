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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan çocuklar için yaz okulu önerisi

İHA

Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan, çocukların sosyalleşmesi için yaz okullarına gönderilmesi için velilere tavsiyelerde bulundu.

Uzmanlardan çocuklar için yaz okulu önerisi

Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan, çocukların sosyalleşmesi için yaz okullarına gönderilmesi için velilere tavsiyelerde bulundu.
Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan, açıklamasında okulların yaklaşık iki buçuk aylık uzaktan eğitim sürecini tamamlayarak, yaz tatili sürecine girdiğini hatırlatarak, "Küresel salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemde çocuklar evlere bağlı kalarak sosyallikten iyice uzaklaştılar ve buna bağlı olarak birçok ebeveynin aklında çocuğumu yaz okuluna göndermeli miyim? Sorusu yatıyor. Küresel salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde çocukların sosyalleşmesi ve salgının oluşturduğu olumsuz psikolojiden kurtulmaları için yaz okulunun faydaları vardır” ifadelerini kullandı.
Mercan, güvenli bir yaz okulunun ayrıntılarını paylaşıp,“Yaz tatili başladı ve çocuklar yine tatillerde evlere kapanacak. Bu yıl geçen senelerden farklı olarak bir de salgınla uğraşmaktayız. Görüyoruz ki temiz havada ve güvenli bir ortamda vakit geçirmenin önemi gittikçe artıyor. Bu dönemde çocuklarınızı iyi bir seçimle gönderdiğiniz yaz okulunda hem eğlenmesini hem de çok şey öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Okullar kapanıp tatil başladığı zaman çocuklara kalan zamanda, öğrenme boşluğu oluşuyor. Havaların da güzelleşmesiyle birlikte her çocuk rahatlar ve enerji birikimi yaşar. Bazı aileler çocuklarının yaz boyu evde vakit geçirip, vakitlerini tatil yaparak geçirmelerini sağlarken bazı anne babalar da yaz okullarını tercih ediyor. Çocuklardaki öğrenme duraksamasını engellemek ve eğlenerek eğitim almasını sağlamak için yaz okulları oldukça faydalı imkanlar sunuyor” şeklinde konuştu. Mercan, "Çocuğumu neden yaz okuluna yazdırmalıyım diye soruyorsanız, işte size geçerli sebepler;En basit sebeple başlayalım, aylardır eve kapanmış bir çocuğu açmak, hareketlendirmek sosyal hayata yeniden döndürmek gerekir. Yaz okullarında evde geçirecekleri vakitten çok daha verimli vakit geçirecekler. Evdeyken isteseniz de istemeseniz de uzun süre televizyona, bilgisayara maruz kalacaklar, kitap okutmak istediğiniz zaman yeterli verimi alamayacaklar, dikkatleri dağılacak, dışarı çıkmak istediklerinde sizin de onlara göz kulak olmanız gerekecek. Yatağa gitme vakti geldiğinde de verimsiz bir gün ve ekstra yorgunlukla karşılaşacaksınız. Fakat yaz okuluna giden çocukların günü çok daha verimli geçiyor. Hem sanata hem spora vakit ayrılıyor ve çocuklar bu süreçte her zaman eğlenerek öğreniyorlar. Çocuklarınızın yaz okulunda edineceği oyun ve ders arkadaşları, onlara okul haricinde arkadaşlar kazandıracaktır. Sosyalleşmeyi yaz okuluna gitmeyen çocuklardan daha verimli bir şekilde öğrenen çocuklar aynı zamanda spor ve sanata da vakit ayırdıkları için özgüven sahibi, her alanda kendine güvenen ve kendini ifade eden bireyler olma şansını yakalarlar. Çağımızın hastalığı obezite ve hareketsizlik ile en büyük savaşı verebileceğiniz yerlerin başında yaz okulu geliyor. Özellikle çocukların sporu sevmesini ve hareket etmesini sağlayan yaz okulları sayesinde, çocuklar yaz boyunca hareketsiz kalmak yerine aktif bir hayat tarzına alışıyorlar” dedi.
Dr.Özcan Mercan, "Yaz tatili sonrası çocukların spora ve eğitime yönlendirilmeleri, psikolojik danışmanlar tarafından da desteklenen ve anne babalara önerilen bir durum. Çocukların yaz okullarında geçirdikleri zamandan aldıkları verim ile evde vakit geçirirken aldıkları verim arasında ciddi farklar bulunuyor. Yaz kamplarının en önemli unsurlarından birisi çocukların oyunlar ve aktiviteler ile öğrenmesi ve pratik yapması diğer taraftan belki farkında bile olmadığınız yetenekleri aktiviteler içerisinde keşfedilecek var olanlar ise gelişecek. Öğrenciler en fazla topluluk önünde konuşma, tiyatro, resim ve müzik alanındaki yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyorlar diyen Mercan yaz okulu seçerken ders programının zengin içerikli olmasına, ayrıca çocuğunuzun hobilerine göre ve isteğine bağlı olarak karar vermenin verim açısında son derece önemli olduğunu belirterek Pandemi sürecinde asosyalleşen çocukların yeni eğitim yılına hazır hale gelmeleri için mutlaka sportif ve Sanatsal etkinliklerle sosyalleşmesi gerekir bu süreçte akademik ders ve kurslardan ziyade çocukları sportif ve Sanatsal etkinliklere yönlendirmeyi daha doğru buluyoruz” ifadelerini kullandı.
Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan son olarak, Mercan Kolejleri olarak yaz okulunda yapacaklarını özetle dile getirip, tüm çocukların ilgi alanlarına hitap edebilecek program hazırladıklarını, kolejlerinde dans, resim, orf ve perküsyon drama, akıl oyunları, robotik kodlama atölyelerinin yanı sıra yüzme havuzu, tenis kortu, spor salonu kapalı ve açık futbol, voleybol sahalarıyla tam teşekküllü bir yaz okulu için öğrencilere kapılarını açtıklarını belirtti.

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