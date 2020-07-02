Covid-19 önlemi için bir uyarı da müdür Bentli’den

Malatya’da, yeni tip0 korona virüs (Covid19) vakalarında artış olması üzerine bir açıklama da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli yaptı. Bentli,”Salgındaki en riskli grup olan yaşlılarımızı korumak için lütfen kurallara daha fazla uyun” dedi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Anne, babalarınız ve tüm yaşlılarımızın sağlığı bize olduğu kadar sizlere de emanet. Yaşlılarımızı seviyor; sağlıklarını önemsiyoruz. Unutmayalım: Maske, temizlik ve mesafe mücadelemizdeki üç altın kuralımız. Genç kardeşlerim; Korona virüs salgınında bana bir şey olmaz demeyin. Genç vatandaşlarımızın da hasta olduğunu ve hastanede yattığını görüyoruz. Salgındaki en riskli grup olan yaşlılarımızı korumak için lütfen kurallara daha fazla uyun” ifadelerine yer verdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş da bugün yaptığı açıklamada, Covid19 vakalarında artış olması nedeniyle uyarıda bulunmuştu.

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