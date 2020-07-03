Malatyalı isimlerden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

'Anneannem ve ben'

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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Malatya'ya yapılacak tesis yatırımları ve Yeni Malatyaspor ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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