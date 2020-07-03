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Battalgazi Belediye Meclisi toplandı Başkan Güder: "Alınacak kararlar vatandaşımızın lehine olmalı"

İHA

Battalgazi Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısı 2. oturumu, Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste konuşan Başkan Güder, kararların mutlaka milletin lehinde olmasına özen gösterileceğini ifade etti.

Battalgazi Belediye Meclisi toplandı Başkan Güder: "Alınacak kararlar vatandaşımızın lehine olmalı"

Battalgazi Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısı 2. oturumu, Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste konuşan Başkan Güder, kararların mutlaka milletin lehinde olmasına özen gösterileceğini ifade etti.
Battalgazi Belediye Meclisi’nin ikinci oturumu meclis salonunda bugün yapıldı. Yoklama, izin dilekçelerinin okunması ve bir önceki toplantı karar özetinin okunmasıyla başlayan toplantı sonrasında meclisin gündemine geçildi. Toplantıda gündemdeki imar değişiklikleri ile ilgili maddelerden bazıları imar komisyonuna sevk edilirken, bir madde ise meclis kararıyla onaylandı.
Mecliste konuşan Belediye Başkanı Osman Güder, yapılacak imar düzenlemesi hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerinde mühendis ve meclis üyeleri ile birlikte toplanacaklarını söyleyen Güder, "Bu toplantılarda milletimiz için neler yapabiliriz. Gözden kaçırılan noktalar var mıdır? Vatandaşımızın talepleri nelerdir ve çözüm yollarını tekrar tekrar gözden geçireceğiz. Orada ne yapabiliriz bunu konuşacağız. Çıkacak kararları Büyükşehir Meclisine götüreceğiz. Bazı değişiklikler yapabiliriz ancak bu kararlarda olmazsa olmazlarımız kararlarımızın milletin lehine olması, toplum bütünlüğünü bozmaması ve tarımsal alanlara zarar verilmemesi şartlarında olacaktır. Zaten devlet buna müsaade etmiyor. Diğer alanlarda da inşallah bu arkadaşlarla konuştuğumuzda parsel bazlı değil de ada bazlı çalışmalar yapmamız gerektiğini, ada bazlı çalışmalar yaptığımızda da vatandaşın lehine ne olabilecek, oradaki yapıyı ve doku bütünlüğünü bozmayacak şekilde çalışmalar yapacağız. Bu toplantıdan çıkacak maddeleri mutlaka Belediye meclisine sunulacağı ve kararları oy birliğiyle almayı hedefliyoruz” dedi.
Battalgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantılarını sonlandırırken, Ağustos ayı Meclis toplantısı 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.

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