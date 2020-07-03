Yük treni traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya’da tren hattından geçen saman yüklü traktöre yük treni çarptı. Kazada savrulan römorkun arkadan gelen başka bir traktörün üstüne düşmesi sonucu baba öldü, kızı ve eşi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yaşanan kazada, Sivas’tan Malatya istikametine giden yük treni, bu sırada hemzemin geçit olmayan bir alandan geçmeye çalışan saman yüklü Masey Ferguson marka traktöre çarptı. Kazadan traktörün sürücüsü yara almadan kurtulurken, savrulan römork ise arkadan gelmekte olan başka bir traktörün üstüne düştü.

Yaşanan feci kazada traktör sürücüsü Selahattin Barut olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızı ile eşi Sıla Barut yaralandı. Durumu ağır olan küçük kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Selahattin Barut’un cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, makinist ve traktör sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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