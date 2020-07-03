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Battalgazi'de yollara rekor yatırım 15 ayda 5 Milyon TL’lik yatırım

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 15 ayda 23 kilometrelik yeni imar yolu ve yol açma çalışması gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, 3 noktada açılan yeni yollarda da çalışmaları sürdürüyor.

Battalgazi'de yollara rekor yatırım 15 ayda 5 Milyon TL’lik yatırım

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 15 ayda 23 kilometrelik yeni imar yolu ve yol açma çalışması gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, 3 noktada açılan yeni yollarda da çalışmaları sürdürüyor.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in göreve gelmesiyle birlikte imar planlamalarını öncelikli olarak gündemine alan Battalgazi Belediyesi, aynı zamanda yeni imar yollarını da açarak Battalgazi’nin yaşam kalitesine değer katıyor. İlçenin gelişmesi, ferahı ve huzuru için çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, imar ile ilgili konularda da yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. İlçenin belli bir imar dahilinde gelişmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları doğrultusunda yeni yollar da vatandaşların hizmetine sunuluyor. Medeniyetin göstergesi olarak tabir edilen yollar da daha modern hale getiriliyor.
Başkan Güder: “Ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz”
‘Yol Medeniyettir’ düsturuyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İlçede son 1 ay içerisinde 8 km imar yolu ve yol açma çalışması gerçekleştirildiği belirtilirken, 31 Mart yerel seçimlerinden bu zamana kadar ise 23 Km’lik yol çalışması yapıldı. İlçenin farklı noktalarında ilk olarak alt yapı çalışmaları yapılırken, daha sonra gerekli stabilize ve asfaltlama işlemi gerçekleştiriliyor. Geride kalan 15 ay içerisinde rekor derecede yol çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Osman Güder, “Pandemi ve depreme rağmen hizmetlerimizi aksatmamak için tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bu yeni imar yolları ve yol açma çalışmalarına 5 milyon TL civarında yatırım gerçekleştirdi” dedi.
“Açılan yollar vatandaşın hizmetine sunuldu”
Havaların ısınmasıyla birlikte yol çalışmalarına ağırlık verildiğini ifade eden Güder, şunları söyledi:
“2020 yılı içerisinde, Hanımınçiftliği Mahallesinde 2 bin metre, Çöşnük Mahallesinde bin metre, Orduzu Mahallesinde 3 bin metre ve Çamurlu Mahallesinde ise 200 metre olmak üzere toplam 6 bin 200 metre imar yolu açıldı. Hisartepe’de 300, Yaygın’da bin, Uluköy’de bin 400 ve Gülümuşağı Mahallesi’nde ise bin 100 metre olmak üzere toplam 2 bin 800 metre de yol açma çalışması yapılarak ilçe halkının hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmalar sonrası 2020 yılında Battalgazi ilçe sınırlarında 10 bin metre yol yeni yol açıldı”
“2020’de 20 bin metrelik imar yolunu hizmete açmayı planlıyoruz”
Yeni imar yolları için de çalışmaların sürdüğünü bilgisini veren Güder, “Son olarak Çöşnük Mahallesinde Ulupınar ve MemurSen TOKİ alt kısmında 1 Km’lik, Orduzu Bahçebaşı’nda 3 Km’lik ve Çamurlu Mahallesi’nde 300 metre olmak 4 bin 300 metre yeni yolu da Temmuz ayında vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Daha yaşanabilir bir Battalgazi oluşturmak adına çalışmaların süreceğini dile getiren Güder, “2020 yılı sonuna kadar en az 20 bin metrelik imar yolunu daha hizmete açmayı planlıyoruz. Yollar öncelikle alt yapı çalışmasının yapılacağı düzeye getirilerek alt yapı çalışmasında tamamlanmasının ardından asfaltlanarak kullanıma hazır hale getirilecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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