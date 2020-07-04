BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 0-0

<br>Taha AYHAN / MALATYA (DHA)STAT: Yeni Malatya<br>HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar<br>BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle Murat (Dk. 74 Vidar), Umut, Hadebe, Acquah, Donald (Dk. 87 Ahmed), Fofana (Dk. 87 Walter), Chebake, Mina, Hafes, Youssuf (Dk. 46 Robin)<br>GENÇLERBİRLİĞİ: Kristoffer Halil, Berat (90+4 Polomat), Jesus, Sorin, Ayite (Dk. 74 Lens), Toure, Sefa (Dk. 89 Sami), Candeias, Erdem, Flavio<br>SARI KARTLAR: Youssuf, Murat, Mina, Umut, Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor) Sefa, Berat (Gençlerbirliği)Süper Lig'in 30'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.6'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören yerden Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.<br>13'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan kaleye çektiği şut, kaleci Farnolle kurtardı.<br>39'uncu dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.<br>44'üncü dakikada Candeias'ın sol korner direğine yakın noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.<br>64'üncü dakika ceza sahası içerisine verilen ara pasla topla buluşan Fofana'nın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.<br>70'inci dakikada sağ çaprazdan Chebake'nin ceza sahasına yaptığı ortasını savunma uzaklaştırdı.<br>Karşılaşmada gol olmadı ve müsabaka 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-07-04 20:33:25<br>
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