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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da hafif ticari araç devrildi; Mehmet Ali öldü, 4 kişi yaralı

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Kale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki Mehmet Ali Ercan (5) hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Erenli mevkisinde meydana geldi. Abdulvasi Çiçek (45) yönetimindeki 41 PC 152 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takla atıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Mehmet Ali Ercan, Sultan Ercan (28), Hediye Sezer...

Malatya'da hafif ticari araç devrildi; Mehmet Ali öldü, 4 kişi yaralı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Kale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki Mehmet Ali Ercan (5) hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Erenli mevkisinde meydana geldi. Abdulvasi Çiçek (45) yönetimindeki 41 PC 152 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takla atıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Mehmet Ali Ercan, Sultan Ercan (28), Hediye Sezer (43), Erdem Ercan (34) ile Ramazan Biçimli (17) yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen minik Mehmet Ali, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-07-05 11:26:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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