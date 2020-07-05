Özpolat’a madalya

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının en büyük madalyası, bu yıl Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Gazeteci Hamit Özpolat'a verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat'a, "Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı" nedeniyle Kazakistan'ın en büyük onur nişanesi olan madalya ile ödüllendirildi.

"Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı" nedeniyle Dünyada ender kişilere verilen madalya bu yıl Türk Dünyasına sunduğu katkılardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hamit Özpolat'a verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hamit Özpolat, madalya almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Türk Dünyasının Bilge Lideri Kazakistan Kurucusu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev ve şimdiki Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Comart Tokayev'in takdirleri ve imzası ile "Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı" nedeniyle şahsıma layık görülen madalyayı almak beni çok mutlu etti. Bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti , Dünyadaki tüm Türkleri ve özellikle memleketim Malatya adına almak beni ayrıca gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

Özpolat , “Ömrüm yettikçe bundan sonrada gerek Malatya olsun gerek ülkem ve tüm Türk Dünyası adına elimden geldiği kadar katkı sunmak için mücadele edeceğim. 300 milyonu aşkın Türk Dünyasının birliği için Dünyadaki tüm Türk Dünyası ortak hareket etmeliyiz. Ata yurtları Kazakistan'dan Çin Türkistan'ından Adriyatik Denizine kadar olan Türk Birliğini , ekonomisini, , kültürünü ve her anlamda birlik bütünlüğünü yeniden sağlamalıyız. Artık Türk Dünyasının küllerinden yeniden doğma vakti gelmiştir. Binlerce yıldır kurduğumuz cihanda ki tüm Devletlerimizi, Beyliklerimizi yeniden bir çatı altında toplama vaktidir. Artık tek kutuplu küresel sömürgeci emperyalist güçlerin karşısında yeniden cihan devleti olmak için 300 milyonu aşkın Türk'ün birlik zamanı gelmiştir” dedi.

Hamit Özpolat,”3 Temmuz 2020 tarihinde Kazakistan'nın kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in taktirleri ve imzası ile Ata yurtlarının şimdiki Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev'in kararları doğrultusunda Kazakistan ve Türkiye arasındaki kültürel, ekonomik ve kardeşlik ilişkisine yaptığım katkılardan dolayı "Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı" madalyası ile ödüllendirildim.

Elbaşı Sayın Nursultan Nazarbayev'e ve Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev'e beni bu madalyaya layık gördükleri için şükranlarımı arz ederim. Ödülün tarafıma takdim edilmesindeki katkılarından dolayı değerli dostum Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi sayın Abzal Saparbakuly ve yine değerli dostum Malik Otarbayev'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

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