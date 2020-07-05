Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, MalatyaElazığ karayolu Kale ilçesi Erenli civarında meydana geldi. Abdulvasi Çiçek (45) yönetimindeki 41 PC 152 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takla atıp, yol kenarındaki kanala devrildi. Kaza sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza sonrasında araçta bulunan Mehmet Ali Ercan (5), Sultan Ercan (28), Hediye Sezer (43), Erdem Ercan (34) ile Ramazan Biçimli (17) yaralandı.

112 görevlileri, yaralıları ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Mehmet Ali Ercan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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