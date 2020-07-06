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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi’nin tarımsal üretimi beğenildi

İHA

Yeşilyurt Belediyesi’nin tarımsal üretimi beğenildi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesine ait Tarımsal ÜretimARGE sahası ile Yeşil Gıda Seracılık alanında incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, “ Topraklarımızın verimli projelerle değerlendirilmesinin yanı sıra çiftçilerimize rehberlik edilmesini sağlayacak yatırımlara öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediyemiz tarımsal hizmetlerde büyük bir mesafe kat etmiştir. Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.
Vali Aydın Baruş, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ve Cumhuriyet Örnek Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Örnek ile Akçadağ Kırlangıç mahallelerinin birleşme noktasındaki 177 dönümlük alana kurulan Tarımsal ÜretimARGE Sahasını inceledi.
Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde ekimi ve bakımı yapılan fasulye ve nohut tarlalarını inceleyen Vali Baruş, yetiştirilen ürünler ve teknik analiz yöntemleri hakkında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan bilgiler aldı.
“Tarım belediyeciliğinde isminde söz ettiren bir ilçe olacağız”
Yeşilyurt’un verimli topraklarını doğru ve planlı yatırımlarla ülke ekonomisine kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarımsal ÜretimARGE Sahasında kuru fasulye ve nohutun yanı sıra yeşil alan çalışmalarında değerlendirmek üzere rulo çim üretimlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Tarım Belediyeciliğinde marka olma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Yerli ve milli üretimde markalaşmanın yanı sıra Malatya’mızın doğal ürün üretiminde de öncü ve örnek olmak adına tarıma büyük önem veriyoruz. Üretenin, üretimin ve çiftçimizin her zaman yanındayız. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kontrolünde, alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen çalışmalarda elde ettiğimiz taze ve sağlıklı ürünleri, yemek fabrikamız ve sosyal tesislerimizdeki yemeklerde kullanırken, Yeşil Gıda Market ve Yöresel Ürünler Pazarımızda satıyoruz. Bununla birlikte bölgemizde ürün çeşitliliğini tespit ederek, yetiştirilebilecek diğer meyve ve sebze ürünlerin analizlerini yapıyoruz. Samanköy mahallemizde ise ikinci sera alanımızı kuracağız, burası güneş enerjili olacak. Bölgemizdeki verimli topraklarımızı ekonomiye kazandırmaya çalışırken, yüzde 100 yerli tohumlardan ürettiğimiz fideleri emanet ettiğimiz çiftçilerimize de yeni alan açmaya gayret ediyoruz. Sera alanlarımızın yanı sıra Tarımsal Üretim ARGE sahamızda üretilen doğal, taze ve hijyenik ürünleri pazar alanlarında halkımızla buluşturacağız. Belediye olarak fiziksel hizmetlerimiz dışında bereketli topraklarımızı rantabıl hale getirmek, çiftçilerimizin rahat ve güzel şartlarda, teknik destekte alabilecekleri nitelikli alanlar da daha fazla üretim yapmalarını sağlıyoruz. Sera alanlarımızdan sonra sebze ve meyveler üzerine araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı Tarımsal Üretim ARGE sahamızla tarım belediyeciliğine farklı bir bakış açısı kazandırdık. Şu bir gerçek ki; toprak ne kadar zengin oIursa oIsun, ekiImedikçe mahsuI vermez. Tarımsal anlamda zengin ve bereketli topraklarımızdan farklı ürünlerinde yetişmesine olanak sağlayacak çalışmalarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Tarımsal hizmetlerimizi yerinde inceleyerek fikir ve önerilerini bizimle paylaşan, çalışmalarımızı destekleyen Malatya Valimiz Sayın Aydın Baruş’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
“Belediye başkanımızı ve ekibini kutlarım, çok güzel yatırımlar”
Yeşilyurt Belediyesinin tarımsal hizmetlerini yakından takip ettiğini ve beğendiğini söyleyen Vali Aydın Baruş ise, “Kayısı Araştırma Enstitümüze ait bu alanın bir kısmı Yeşilyurt Belediyemize tahsis edildi. Türkiye genelinde ilçe belediyeleri bu tür meselelere çok fazla eğilmiyor. Ancak Yeşilyurt Belediyemizin bu anlamda çok başarılı çalışmaları olduğunu gözlemliyorum. Seracılık çalışmaları başlattılar, kendi satış merkezlerinde yerli ürünleri satıyorlar ayrıca kendi tesislerindeki yemeklerde kullanıyorlar. Yeşilyurt Belediyesi bu anlamda büyük bir mesafe kat etti. Tarımsal Üretim ARGE sahamızın 50 dönümünde fasulye, 100 dönümünde ise nohut üretimi yapıyorlar. Bunun amacı; yöre çiftçisine yol göstermek, bu toprakların boş kalmamasını sağlamak ve hangi ürün daha ekonomik olarak topraklarımızda yetişiyorsa onu çiftçimize göstererek onlara rehberlik etmektir. Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması da yörenin çiftçilerine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Yeşilyurt Belediye Başkanımız başta olmak üzere Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarını tebrik ediyorum. İnşallah buradaki çalışmalar çiftçimize örnek olur, bu topraklarda çok güzel ürünlerin yetiştiğini görürüz ve insanlarımızda bu ürünlerden tamda fırsatı bulur” ifadelerini kullandı.
Vali Baruş ve beraberindekiler daha sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından Altınkayısı bulvarında kurulan Yeşil Gıda Seracılık Alanını ziyaret ederek, ürünlerin yetiştirme şekilleri ve bakım yöntemleri hakkında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan bilgiler aldı.

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