Ayak tenisi turnuvası 1.etabının finali tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayak tenisi turnuvası 1.etabının finali tamamlandı

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası Amatör Spor Kulüpleri Müsabakalarında şampiyonluk ipini 1966 Malatya Gençlikspor göğüsledi.

Ayak tenisi turnuvası 1.etabının finali tamamlandı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası Amatör Spor Kulüpleri Müsabakalarında şampiyonluk ipini 1966 Malatya Gençlikspor göğüsledi.
Malatya Park AVM Otopark alanında düzenlenen final maçlarını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TFF. Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, ASKF Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, futbolcu aileleri ve çok sayıda sporsever takip etti.
Büyük bir çekişmeye sahne olan final maçlarının ardından 1966 Malatya Gençlikspor birinci olurken, Orduzuspor ikinci, Hekimhan Girmanaspor üçüncü oldu.
Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan 1966 Malatya Gençlikspor’un kupa ve hediyelerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar takdim ederken, Orduzuspor ve Hekimhan Girmanaspor’un ödüllerini ise TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, ASKF. Şube Başkanı Seyfullah Özdemir ile Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül verdi.

“Sporun her branşını seviyoruz, sahipleniyoruz, destekliyoruz”
Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bölgemizde ve Malatya’da ilk kez düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvamızın Amatör Spor Kulüpler müsabakalarının centilmenlik ve fair play ruhuna uygun bir şekilde geçmesi hepimizi sevindirmiştir. Heyecanlı anlara sahne olan final maçlarından sonra dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Pandemi nedeniyle aylardır evlerinde kalan ve spor yapma fırsatı bulamayan sporcularımızı keyifli ve neşe dolu bir organizasyonda bir araya getirdik, çok güzel anlar yaşandı, keyif dolu maçlar izledik. Gençlerimizin akıllı, dinamik ve atak yetişmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Topluma yararlı bireyler olarak yetişen gençlerimizle bizler geleceğe daha umutlu bakacağız.3.Ligde kentimizi temsil eden Yeşilyurt Belediyespor’umuz var, Gençlik ve Spor Hizmetlerini kurduk, bizler sporun her branşını seviyoruz ve sahipleniyoruz. Yaptığımızın hizmetlerin meyvelerini bu tür organizasyonlarla topluyoruz. Sporun birleştirici ruhuna uygun bir şekilde düzenlenen organizasyonumuzun hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza, takımlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çarşamba gününden itibaren devam edecek olan turnuvamıza tüm sporseverleri davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, turnuvaya desteklerinden dolayı ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir’e teşekkür plâketi verdi.

“Başkanımıza teşekkürler”
Düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, “ Yeşilyurt Belediyesi, Malatya ve bölgede ilk kez Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyerek yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Her zaman olduğu gibi sporun hamisi, destekleyicisi olan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar, göreve geldiği günden beri amatör ve profesyonel takımlarımıza ciddi destekler veriyor, kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Spora verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini paylaşan ASKF Şube Başkanı Seyfullah Özdemir de, “ Ülkemizde ayak tenisi oynanıyor ama bu şekilde geniş bir organizasyonun ilk kez kentimizde düzenlenmesi hepimizi mutlu etmiştir. Turnuvamız gerçekten çok güzel geçti, salgın nedeniyle aylardır evlerinde olan sporcularımız centilmence ve dostça geçen mücadelelerde yer aldılar. Yeşilyurt Belediyemiz başta olmak üzere destek ve katkı sunan herkese, tüm takımlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Turnuvayı birinci olarak tamamlayan 1966 Malatya Gençlikspor’un kaptanı Kürşad Günata ise, “Böylesine güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapan başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere destek veren ASKF Başkanı ve Yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 1966 Malatya Gençlik olarak bu tür organizasyonlarda yer almaya gayret ediyoruz. Malatya ve bölgede ilk kez düzenlenen turnuvada şampiyon olmak çok güzel bir duygu ancak burada dostluk kazandı, maçlar centilmenlik içerisinde geçti. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ayak Tenisi Turnuvasında amatör spor kulüpleri müsabakalarından sonra turnuvaya müracaat eden diğer takımların yer alacaklar maçlar ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18:30’da Malatya Park AVM Otopark alanında start alacak.15 Temmuz’a kadar devam edecek olan turnuvada dereceye giren takımların ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Büyükşehir’den kurban kesim kursu
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den kurban kesim kursu
Başkan Gürkan, şehit ve gazi aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, şehit ve gazi aileleriyle buluştu
Vali Baruş'tan gençlere korona uyarısı
YEREL HABERLER Vali Baruş'tan gençlere korona uyarısı
Malatya'da, kayısı ve kiraz hasadı sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da, kayısı ve kiraz hasadı sürüyor
Sağlıklı Hayat Merkezinin yüzde 85'ini tamamladı
YEREL HABERLER Sağlıklı Hayat Merkezinin yüzde 85'ini tamamladı
Milletvekili Tüfenkci: "Çöplüğe dönen bu mecraların yeniden yapılanması lazım”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci: "Çöplüğe dönen bu mecraların ...
Görev yerleri değişenlere veda yemeği
YEREL HABERLER Görev yerleri değişenlere veda yemeği
Yeşilyurt Meclisi, Temmuz toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Meclisi, Temmuz toplantısını yaptı
Kuru kayısı lisanslı depoculuk da sona doğru Milletvekili Kahtalı: Kayısı hak ettiği yere gelecek
YEREL HABERLER Kuru kayısı lisanslı depoculuk da sona ...
Meclis üyesi Alabaş, partisinden istifa etti
YEREL HABERLER Meclis üyesi Alabaş, partisinden istifa etti
Yeni Malatyaspor geçmiş sezonları mumla arıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor geçmiş sezonları mumla arıyor
Canbek güven tazeledi
YEREL HABERLER Canbek güven tazeledi
Bakan Kasapoğlu’ndan Malatya'ya yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan Malatya'ya yatırım müjdesi
Yeni Malatyaspor’dan sosyal medyanın etik kullanımına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan sosyal medyanın etik kullanımına ...
Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitesini 180 binden 700 bine çıkardık
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitesini 180 binden 700 ...
Bakan Kasapoğlu: Eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Eser, hizmet siyaseti felsefesiyle ...
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Bakan Kasapoğlu’ndan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret
İnönü Üniversitesi kalitede Türkiye’de birkaç üniversiteden biri oldu
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi kalitede Türkiye’de birkaç ...
Battalgazi belediyesi sokakları asfaltlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Battalgazi belediyesi sokakları asfaltlamaya devam ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Malatya’da
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Malatya’da
Yeşilyurt Belediyesi’nin tarımsal üretimi beğenildi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nin tarımsal üretimi beğenildi
Yeni Malatyaspor için kader haftaları
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor için kader haftaları
Yeni Malatyaspor’da gözler Sivasspor maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da gözler Sivasspor maçına çevrildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X