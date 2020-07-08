Battalgazi’ye 10 Milyon TL’lik spor yatırımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’ye 10 Milyon TL’lik spor yatırımı

İHA

Battalgazi’ye 10 Milyon TL’lik spor yatırımı

Önceki gün Malatya’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Battalgazi ilçesine 10 milyon TL’lik spor yatırımının yapılacağını açıkladı.
Malatya ziyareti sırasında Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, yapılacak olan yatırımlarla Battalgazi ilçesinin spor da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Malatya’nın dört bir tarafına en güzel şekilde hizmet etme planlarının olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Battalgazi ilçemize de gerek spor anlamında gerekse gençlik yatırımlarımızla en iyisini hak eden halkımıza bunu sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Battalgazi ilçemiz metropol ilçelerimizden bir tanesi. Butik çalışmalarımız devasa yatırımlarımızın yanında çok büyük önem arz ediyor. Salonlarımız, yüzme havuzlarımız, gençlik merkezlerimiz ve semt sahalarımız bizler için önemlidir. Pek çoğunun protokolünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz istişareler sonunda Hanımınçiftliği mahallesi, Battalgazi mahallesi, Selçuklu mahallesi, İskender mahallesi, Başharık Mahallesi, Hatunsuyu ve Eskimalatya mahallesine semt sahaları kazandıracağız. Bunun yanında Orduzu mahallemize sentetik nizami şartlarda bir saha kazandıracağız. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i gayretlerinden dolayı kutluyorum. Milletvekillerimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. El ele vererek Battalgazi ilçemizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Yarınların şampiyonlarını ve donanımlı gençlerimizi birlikte yetiştireceğiz. Yatırımlarımız hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı spor yatırımlarıyla 7’den 70’e herkesin spora ulaşmalarının önünün açılacağını ifade etti. Geçtiğimiz aylarda Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyarette Bakan Kasapoğlu’nun Battalgazi bölgesine yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi verdiğini de anımsatan Güder, “İnşallah o başta olmak üzere halı sahalar, voleybol ve basketbol sahaları, mini basketbol sahaları ve daha önce 5 olan halı saha sayımızı bugün sizin talimatınız ile 7’ye çıkarmış olmakla beraber, bu yatırımları sizin sayenizde ilçemize kazandırmış olacağız. Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’na, Bakan Yardımcılarımıza, bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen AK Parti MKYK Üyemiz Öznur Çalık hanımefendiye ve diğer vekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımız en kısa sürede ilçemize kazandırılacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Ziyaret sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’na el dokuması halı ve Malatya Kayısısı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye ile serinledi
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye ile serinledi
Ayak tenisi turnuvası 1.etabının finali tamamlandı
YEREL HABERLER Ayak tenisi turnuvası 1.etabının finali tamamlandı
Malatya Büyükşehir’den kurban kesim kursu
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den kurban kesim kursu
Başkan Gürkan, şehit ve gazi aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, şehit ve gazi aileleriyle buluştu
Vali Baruş'tan gençlere korona uyarısı
YEREL HABERLER Vali Baruş'tan gençlere korona uyarısı
Malatya'da, kayısı ve kiraz hasadı sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da, kayısı ve kiraz hasadı sürüyor
Sağlıklı Hayat Merkezinin yüzde 85'ini tamamladı
YEREL HABERLER Sağlıklı Hayat Merkezinin yüzde 85'ini tamamladı
Milletvekili Tüfenkci: "Çöplüğe dönen bu mecraların yeniden yapılanması lazım”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci: "Çöplüğe dönen bu mecraların ...
Görev yerleri değişenlere veda yemeği
YEREL HABERLER Görev yerleri değişenlere veda yemeği
Yeşilyurt Meclisi, Temmuz toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Meclisi, Temmuz toplantısını yaptı
Kuru kayısı lisanslı depoculuk da sona doğru Milletvekili Kahtalı: Kayısı hak ettiği yere gelecek
YEREL HABERLER Kuru kayısı lisanslı depoculuk da sona ...
Meclis üyesi Alabaş, partisinden istifa etti
YEREL HABERLER Meclis üyesi Alabaş, partisinden istifa etti
Yeni Malatyaspor geçmiş sezonları mumla arıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor geçmiş sezonları mumla arıyor
Canbek güven tazeledi
YEREL HABERLER Canbek güven tazeledi
Bakan Kasapoğlu’ndan Malatya'ya yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan Malatya'ya yatırım müjdesi
Yeni Malatyaspor’dan sosyal medyanın etik kullanımına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan sosyal medyanın etik kullanımına ...
Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitesini 180 binden 700 bine çıkardık
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitesini 180 binden 700 ...
Bakan Kasapoğlu: Eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Eser, hizmet siyaseti felsefesiyle ...
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Bakan Kasapoğlu’ndan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret
İnönü Üniversitesi kalitede Türkiye’de birkaç üniversiteden biri oldu
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi kalitede Türkiye’de birkaç ...
Battalgazi belediyesi sokakları asfaltlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Battalgazi belediyesi sokakları asfaltlamaya devam ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Malatya’da
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Malatya’da
Yeşilyurt Belediyesi’nin tarımsal üretimi beğenildi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nin tarımsal üretimi beğenildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X