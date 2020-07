Başkan Gürkan’dan gönül belediyeciliği vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısının ilk oturumun gerçekleştirdi. Toplantıya Başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir süre önce vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı merhum Vahap Küçük’ü rahmetle andı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce selamlama konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hakkın rahmetine kavuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’e Allah rahmet eylesin. Doğanşehir ilçemizin başı sağ olsun. Hayırsever abidesiydi. Ülkemizin her köşesine, her ihtiyaç duyulan yere yardım gönderiyordu. Hayır abidesini kaybetmemiz nedeniyle bütün milletimizin başı sağolsun. Vahap abimize Allah’tan rahmet ve geride kalan ailesine ve çocuklarına baş sağlığı diliyorum” dedi.



“Demokrasinin güzel bir örneğini verdiler”

Gürkan, “Doğanşehir İlçe Başkanımız Durali Zelyurt Bey oldu. Demokrasinin güzel bir örneğini verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kırmadan dökmeden oy birliğiyle Doğanşehir Belediye Başkanını seçtiler. Doğanşehir meclis üyelerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Durali Zelyurt kardeşimize de görevinde başarılar diliyorum. Bizim görev anlayışımız adil ve adaletli olmak ve gönül belediyeciliğini bütün kesimlerde ihdas etmektir. Esas olanda budur. Doğanşehir ilçemizde bizleri bugün en güzel şekilde karşıladılar. Kadirşinas bir şekilde karşıladılar ve uğurladılar. Doğanşehir İlçe Başkanımızda meclis üyelerimiz ile birlikte görevi süresince elinden gelen gayretleri gösterecektir” ifadelerini kullandı.



"Malatya Yaşayan bir hafızasını kaybetti

CHP Grubu adına söz alan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömetoğlu, “Vahap küçük Başkanımızı rahmetle minnetle ve şükranla yad ediyorum. Uzun süredir yeğen amca ilişkisi gibi bir dostluğumuz vardı. Malatya yaşayan bir hafızasını kaybetti. Türkiye genelinde de bir milyon çocuğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üzerinden tepeden tırnağa giydiren evlatlarını yetiştiren babayı ebediyete uğurladı. Meydana ismini verdiğiniz içinde sizleri kutluyoruz” dedi.



"Vahap abi gönül zenginiydi

AK Partili Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de Vahap Küçük’le 30 yılı aşkın bir sürede dostlukları olduğunu belirterek, “Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Gerçekten mümtaz bir kişilikti. Renkli bir simaydı. Herkesin gönlünde hayırsever olarak anılacaktır. Ülkemizde ve Malatya’mızda nice zenginler var. Ama Vahap abimiz hiçbir zaman

zenginliğini öne çıkarmadı. Bir gönül zenginiydi. Kadın, erkek, çocuk herkesin gönlünde yeri var. Herkes rahmetle anıyor. Vahap abi yeri doldurulmayacak, bir mümtaz Anadolu insanıydı” şeklinde konuştu.



"Esas olan insanların gönlünü kazanmaktır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya gündemi hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, “Gençlik ve Spor Bakanımızı geçtiğimiz haftalarda Gümrük ve Ticaret eski Bakanımız Bülent Tüfenkci ile ziyaret ettik. Malatya’ya gelecek yatırımlar 6070 senesine hitap edecek spor tesisleri yapılacağını ifade ettiler. İlgili Genel Müdürler görüştüler. Onların çalışmaları yapılıyor. Buz pateninden yüzme havuzlarına; kapalı spor salonu, jimnastik, futbol, basketbol sahaları; kamp merkezi gibi bir çok sportif tesis çalışmaları yapılacak.

Sayın Bakanımız, Millet Bahçesine Malatya’mıza yakışır güzel bir kütüphane yapılması noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığımız her türlü desteği vereceklerini söylediler. İlgili arkadaşlarımız proje noktasında çalışmaları yürütüyorlar.

Malatya tarihinin en yüksek yatırımlarının yapıldığını ifade eden Başkan Gürkan, ‘Bu meclis önemli kararlar alıyor. Memlekete hizmet etme noktasında alt yapı, üst yapı, çevre düzenlenmesi, Kuru kayısı Lisanslı Depoculuk, Şire Pazarı, Millet Bahçesi, Kongre ve Fuar merkezi, yemek fabrikaları, tarihi eserler, gibi bir çok konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Allah gücümüzü artırsın. Hizmetlerimizi daim eylesin. Esas olan insanların gönlünü kazanmaktır. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi işi, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik anlayışı içerisinde insanların gönlünü kazanarak bu hizmetlere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasından sonra gündeme bazı ek maddelerin alınması oylanarak kabul edildi. Toplantı gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Temmuz ayı meclis toplantılarının ikinci oturumunun 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 15.00’de MASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılmasına karar verildi.

