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Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

İHA

Adıyaman'ın ÇelikhanMalatya karayolu üzerinde iplik yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Adıyaman’ın ÇelikhanMalatya karayolu üzerinde iplik yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Ferdi Demir idaresindeki 02 AAG 98 plakalı iplik yüklü Ford marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu MalatyaÇelikhan karayolunun 10. kilometresinde devrildi. Devrilen kamyon bir süre ilerledikten sonra yol kenarında bulunan elektrik direği ve bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Ferdi Demir, kamyon içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık kurtarma çalışmaları sonucunda Ferdi Demir sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya’da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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