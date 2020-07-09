Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.57'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı.

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