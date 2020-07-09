Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci sürüyor

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Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 10 yenerek ligde kalma mücadelesinde altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran Yeni Malatyaspor'da büyük sevinç hakim.

Ligin ikinci yarısında üst üste kaybettiği puanlarla düşme hattına kadar gerileyen sarıkırmızılılar, aldığı galibiyetle rahat bir nefes aldı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından büyük sevinç yaşanan Malatya ekibinde soyunma odasında zafer pozu verildi.

'İnananlar bu tarafa' sözüyle kulüp resmi sosyal medyada hesabından paylaşılan fotoğraf kısa sürede büyük beğeni aldı.

Yeni Malatyaspor aldığı galibiyetle puanını 32 yaparak ligde kalan son 3 maç öncesinde büyük avantaj elde etti.

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