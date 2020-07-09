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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, OSB'de incelemelerde bulundu Sadıkoğlu: "Amacımız Bölge İlleri Arasında Hak Ettiği Değerde Vizyonu Olan Organize Sanayi”

İHA

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yapmış olduğumuz çalışmaların amacı Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ni, bölgesinde hak ettiği değerde vizyonu olan OSB'ye dönüştürmek" dedi.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, OSB'de incelemelerde bulundu Sadıkoğlu: "Amacımız Bölge İlleri Arasında Hak Ettiği Değerde Vizyonu Olan Organize Sanayi”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yapmış olduğumuz çalışmaların amacı Malatya Organize Sanayi Bölgesi’ni, bölgesinde hak ettiği değerde vizyonu olan OSB’ye dönüştürmek” dedi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Malatya sanayisinin daha nitelikli bir hale gelmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Malatya Organize Sanayi bölgesinin nitelikli hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kayseri ve Gaziantep illerinin organize sanayi bölgeleri konumunda olmamız en önemli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda da ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ülke ekonomisinin önünün açık olması için üretmesi şarttır. İşte bu noktada üretime katkı sunan yatırımcılar, sanayiciler bizim için çok önemli. Malatya Organize Sanayi bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımız istihdam açısından ciddi katkı sunuyor. Özellikle dış ülkelere ihracat yapan firmalarımız da ülkemize döviz girdisi sağlıyor. Bu açıdan biz yeni ve nitelikli yatırımları önemsiyoruz. Organize sanayi bölgemizdeki yabancı firmalara ihracat yapan nitelikli firmaların sayısının arttırılması için çalışmalarımız devem edecek” dedi.
Organize sanayi bölgesine yapılan “Giriş Tak”ının yatırım amaçlı gelen iş insanlarının Malatya sanayisinin vizyonunu ve vitrinini görmesi açısından önemli olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Organize sanayi bölgemiz havaalanı yolu üzerinde olması sebebiyle ilimize gelen misafirlerimize karşı şehrimizi temsil etme konumuna sahip. Bu açıdan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu temsiliyeti daha vizyoner bir hale getirmek için organize sanayi bölgemizin girişine bir “Giriş Takı” yapma ihtiyacı duyduk. Bu çalışmanın dışarıdan ilimize yatırım amaçlı gelen iş insanlarının işin vizyonunu ve vitrinini görmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Organize sanayi bölgesinde güvenlik olgusunu en üst seviyeye çıkardıklarını kaydeden Sadıkoğlu, şunları söyledi:
“Göreve geldikten sonra organize sanayi bölgesinde en önemli gördüğümüz zafiyetlerden biri de güvenlik konusuydu. Hemen ortaya koyduğumuz bir çalışma neticesinde 65 tane güvenlik kamerası ile organize sanayi bölgemiz 7 gün 24 saat anlayışı ile kayıt altına alınmakta. Üstelik araç ve plaka tanıma sistemi ile güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Bu konuyu sanayicimizin güven duygusu içerisinde işlerini yürütmesi açısında önemli olduğunu düşünüyoruz.”
Yapılan yenileme çalışmaları ile organize sanayi bölgesinde aydınlatma konusunda elektrik tasarrufu yapılır düzeye geldiğini anlatan Sadıkoğlu, “Sanayi bölgemizin aydınlatması konusunda da ciddi çalışmalar yaptık. Eski aydınlatma sistemlerinin tamamı yeni sistem olan LED armatür ve dekoratif aydınlatma direkleri ile daha modern bir hale dönüştürdük. Bu çalışmamız görselliğin daha modern hale gelmesiyle birlikte ciddi elektrik tüketimi tasarrufunu da sağladı. Şu anda organize sanayi bölgemizde aydınlatmada eski sisteme göre yüzde 77 elektrik tasarrufu sağlanmaktadır” dedi.
Organize Sanayi Bölgesi müdürlüğü hizmet binasının daha aktif ve etkili kullanımı için yenileme çalışmalarına başlandığını ifade eden Sadıkoğlu, “Organize Sanayi Bölgesi müdürlüğümüzün hizmet binasını yeniliyoruz. İçerisinde sosyal tesislerin ve çok amaçlı salonların olacağı donanımlı bir bina olacak. Sanayicilerimize ve personellere yönelik düzenlenecek eğitimlere, konferanslara ve seminerlere ev sahipliği yapacak vizyoner bir bina olacak. Organize sanayi bölgemizin ilimize ve bölgemize yakışır nitelikli bir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

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