Battalgazi Devlet Hastanesi 2021’de hizmet verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Devlet Hastanesi 2021’de hizmet verecek

İHA

Malatya merkez ilçe Battalgazi'de eski Devlet Hastanesi yerinde yapımı devam eden 300 yataklı Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, son günlerde hastanenin girişi için ortaya atılan iddiaların da asılsız olduğuna vurgu yaptı.

Battalgazi Devlet Hastanesi 2021’de hizmet verecek

Malatya merkez ilçe Battalgazi’de eski Devlet Hastanesi yerinde yapımı devam eden 300 yataklı Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, son günlerde hastanenin girişi için ortaya atılan iddiaların da asılsız olduğuna vurgu yaptı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eski devlet hastanesi yerinde yapımı devam eden 300 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, daha sonra hastane caddesinde ki esnafları tek tek ziyaret etti. Esnafların sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, vatandaşlarla da bir araya gelerek uzun uzun sohbet etmeyi ihmal etmedi. Esnafların çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Güder, son günlerde kamuoyunda konuşulan konuya da açıklık getirdi. Yapımı devam eden hastaneye bir girişin verilmeyeceği ve etrafının duvarla örüleceği gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Başkan Güder, hastanenin kısa sürede tamamlanarak bölge halkına hizmet vereceğinin de altını çizdi.

"Kaba işlerde yüzde 70 seviyelerine vardık”
Battalgazi Devlet Hastanesi’nde kaba işlerin yüzde 70 oranda tamamlandığını belirten Hastane Mimarı Hamza Keser, “Battalgazi Hastanesi inşaatında çalışmalarımız gece gündüz devam etmekte. Her zaman olduğu gibi Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, yapımı devam eden hastanede yine bir incelemede bulundu. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şu bilgileri paylaşmak isterim. Hastanemizin kaba işlerinde yüzde 70 seviyelerine varmış bulunmaktayız. A ve B blokları olmak üzere 2 bloktan oluşmakta hastanemiz. BBlokta yüzde 95 seviyelerindeyiz. ABlokta ise çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine bunla birlikte elektrik ve mekanik işlerimize de başladık. Ondada yine genel ilerlememiz sürmekte. İnşallah 1 yıl içerisinde bu hastanemizi Malatya’mıza kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

"Çalışmaları yakından takip ediyoruz”
Battalgazi Devlet Hastanesi’nde devam eden çalışmaları Battalgazi Belediyesi olarak yakından takip ettiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’mızın belki tarihi ile özdeşleşmiş olan Malatya Devlet Hastanesi 1960’lı yıllarda yapılarak, vatandaşımızın hizmetine sunulmuştu. Gelinen noktada eski Devlet Hastanesinin Malatya’nın ihtiyaçlarına cevap vermediği ve daha modern beş yıldızlı otel niteliğinde bir hastanemizin Malatya’ya kazandırılması gündemdeydi. Bildiğiniz üzere Şeker Fabrikasının bulunduğu alanda hastalarımızın rahatça tedavi görebildiği 800 yataklı yeni bir hastanemiz hizmete sunuldu. Bu hastanenin yapılmasıyla birlikte ilçemiz sınırlarında bulunan Eski Devlet Hastanesi yıkıldı. Bizde Battalgazi bölgesindeki vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede bir hastanenin bölgemizde olması gerektiğini ve buna ihtiyaç olduğunu o zaman Sağlık Bakanlığımıza iletmiştik. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde dönemin Battalgazi Belediye Başkanı ve şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Selahattin Gürkan ve Milletvekillerimizin desteği ile yıkılan eski hastanemizin yerine yeni bir hastane inşa edilmesine karar verilmişti. Yapımının gecikmesinin nedeni sürekli yatak sayısının artmasından kaynaklanıyor. En başta 100150 yataklı bir hastane derken, son olarak 300 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi yapımına karar verilmişti. Seçim döneminde temel atma törenine sayın bakanımızı buraya davet etmiştik. Hatırlarsanız temeli atıldıktan sonra bazı kesimler alaycı bir şekilde göstermelik temel atıp bırakıldığını dile getirmişti. Müteahhit firma ile o dönem yapılan görüşmelerde 2 yılda devlet hastanesinin burada faaliyete geçirilmesi hedeflenmişti. Aslında 36 ayda tamamlayacaklardı ama bugün inşaat alanını gezdiğimizde büyük oranda kaba işlerinin bittiğinin ve ince işlere başlandığını gördük. Kalan ince işlerinde kısa sürede bitirilerek bu hastanenin açılışını yapmış olacağız. Battalgazi’miz için çok önemi bir yer. Yerel yöneticiler olarak bizler ve vekillerimizde konuyu yakından takip ediyoruz. Gelinen noktalarla ilgili arkadaşlardan sürekli bilgiler alıyoruz. Herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşatmadan inşaatın biran önce bitirilmesi ve milletimizin hizmetine sunulması noktasında hepimiz takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

“İddialar asılsızdır, hastane caddesinde 2 giriş olacak”
Yapımı devam eden Battalgazi Devlet Hastanesi’nin Hastane Caddesi bölümüne bakan alanda hem yaya hem de araç girişlerinin olacağını ve kapatılma gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Başkan Güder, sözlerini şöyle devam ettirdi:
"İlçemizdeki her caddemizin olduğu gibi Hastane Caddemiz de bizim için önemli bir caddedir. Son zamanlarda bazı asılsız dedikodular kulağımıza geliyor. Hastane caddesinin bulunduğu yerde yeni yapılan hastaneye bir girişin verilmeyeceği ve etrafının duvarla örüleceği gibi söylentiler çıkmış. Bu söylentiler tamamen asılsızdır. Mahalle başkanımız ve ilçe yönetimindeki arkadaşlarımız beni arayarak, ortaya atılan iddialar hakkında beni bilgilendirdi. Milletvekillerimiz ve Sağlık İl Müdürümüz ile konu hakkında bir görüşmede yaptık. Hastane Caddesine giriş çıkışların kapalı olmaması gerektiği hususundaki düşüncemizi kendilerine beyan ederek, gerekli yerlerle görüşmelerimi gerçekleştirdik. Mahalle Başkanımız, Muhtarımız ve esnaflarımızla buraya gelerek yerinde incelemeler yaptık. Yapmış olduğumuz incelemeler sonunda Hastaneye bakan giriş kapılarının kapalı olmadığını, hem araç hem de yaya girişlerinin yapılabileceğini gördük. Görevli arkadaşlarımız hatta Hastane Caddemizde 2 tane girişin olduğunu da bize söylediler. Etrafındaki duvarlar biraz yüksek görünebilir ama hastaneler korunaklı alanlarda inşa edilmeli. Hastanemize dıştan baktığımızda sayın Cumhurbaşkanımızın hep söylediği gibi yatay mimariye uygun olarak yapıldığını görüyoruz. Rabbim hastalarımıza sağlıklı bir tedavi almayı nasip etsin. Bu noktada inşaatı üstlenen firmamıza da teşekkür ediyorum. 60 bin metre karelik bir alanı 2 yıl gibi kısa sürede inşallah inşa ederek, vatandaşımızın istifadesine sunmuş olacağız. Hastanemiz bölgemizde ihtiyaçları karşılayacak ölçektedir. İfade ettiğimiz gibi söylentilere değil, yetkili ağızların açıklamalarına bakılmalı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vahap Küçük’ün adı meydanda yaşatılacak
YEREL HABERLER Vahap Küçük’ün adı meydanda yaşatılacak
Çekte ‘Karekod’u bulan Malatyalı, patent davasını kazandı Findeks ile Malatyalı buluşçu arasındaki patent davasında karar çıktı Uygulamayı bulan Erkan Gölgeli: "Patentteki ihtiyati tedbir nedeniyle ülkemize gelecek 30 milyon dolara da engel olundu”
YEREL HABERLER Çekte ‘Karekod’u bulan Malatyalı, patent davasını ...
MGTC’de seçim Ağustos’ta
YEREL HABERLER MGTC’de seçim Ağustos’ta
Malatya’nın geleceği konuşuldu
YEREL HABERLER Malatya’nın geleceği konuşuldu
Malatya Büyükşehir’den Doğanşehir’e çıkarma
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den Doğanşehir’e çıkarma
15 Temmuz klibine yoğun ilgi
YEREL HABERLER 15 Temmuz klibine yoğun ilgi
Yeni Malatyaspor yeni sezonun ilk transferini yaptı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor yeni sezonun ilk transferini yaptı
Modern pentatlonda başarı sözü
YEREL HABERLER Modern pentatlonda başarı sözü
Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı
Esnaflara Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Esnaflara Covid-19 denetimi
Yeşilyurt Belediyesi’nden Çavuşoğlu ‘na kitap kafe
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden Çavuşoğlu ‘na kitap kafe
Yeni Malatyaspor'a coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'a coşkulu karşılama
Tarım işçilerine Covid-19 kontrolü
YEREL HABERLER Tarım işçilerine Covid-19 kontrolü
MTSO Başkanı Sadıkoğlu, OSB'de incelemelerde bulundu Sadıkoğlu: "Amacımız Bölge İlleri Arasında Hak Ettiği Değerde Vizyonu Olan Organize Sanayi”
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Sadıkoğlu, OSB'de incelemelerde ...
Malatya'da 9 artçı sarsıntı yaşandı
YEREL HABERLER Malatya'da 9 artçı sarsıntı yaşandı
Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci sürüyor
Malatya'da gece yarısı 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da gece yarısı 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu
Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
İcraya gitti silahla vuruldu
YEREL HABERLER İcraya gitti silahla vuruldu
Başkan Gürkan, Anayurt Bulvarı’nda inceleme
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Anayurt Bulvarı’nda inceleme
Başkan Gürkan’dan gönül belediyeciliği vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan gönül belediyeciliği vurgusu
Anayurt Bulvarı trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Anayurt Bulvarı trafiğe açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X