Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan Karaismailoğlu’na iletti

– MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek Malatya’nın ulaşım ve alt yapı sorunlarını iletti.

Bakan Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret eden MHP’li Mehmet Fendoğlu, kentin sorunlarını iletti. Malatya kent merkezi ve ilçelerinde yaşanan ulaşım sorunlarını Bakan Karaismailoğlu’na ileten Fendoğlu, Malatya’nın coğrafi konumu ve stratejik yapısıyla Doğu Anadolu’nun Batı’ya açılan geçiş kapısı görevini üstlendiğini söyledi. Malatya’da ana arterlerde yıllardır devam eden sorunların çözüme kavuşması adına vatandaşların da kendilerine yoğun taleplerinin olduğunu ifade eden Fendoğlu, bu sorunları daha önce TBMM genel kurulu çalışmaları sırasında da dile getirdiğini anımsattı.

Malatya’nın en önemli yol projelerinden biri olacak Kuzey Çevreyolu ile ilgili de taleplerini ileten Fendoğlu, toplam 26 adet köprünün yer aldığı ve proje tutarı 298 milyon 714 bin TL olan 54 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevreyolunun ödenek yetersizliğinden dolayı henüz bitmediğini belirtti. Kuzey Çevre Yolu projesinin kamulaştırma bedelleri ve projenin ödenek tahsisinin biran önce sağlanması gerektiğini dile getiren Fendoğlu, ayrıca Malatya Hava limanı projesinin de kent için önemli olduğunu ifade etti. Bu projenin de Malatya’ya katma değer sağlayacağını kaydeden Milletvekili Fendoğlu, “Projede körüklü sistemin yer alması ve biran önce tamamlanması gerekiyor” dedi. MalatyaGölbaşı kara yolu üzerinde bulunan Doğanşehir ilçesi ile MalatyaSivas kara yolu güzergahındaki Hekimhan Kuluncak yolundaki sorunları da Bakan Karaismailoğlu’na ileten Fendoğlu, 10 Temmuz 2016 tarihinde durdurulan 4 Eylül Mavi Treni’nin de Malatya ve bölge için seferlerine tekrar başlaması gerektiğini dile getirdi.

Doğu ile Batı arasında önemli bir güzergah olan D300 kara yolu üzerindeki PınarbaşıGürünDarende yolunun da fizikî standardının düşük olduğunu ve bu nedenle özellikle kış aylarında ulaşımda aksamaların yaşandığını anlatan Fendoğlu, “Can ve mal güvenliği tehlikeye düşüyor. Karayolları 6’ncı Bölge Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen ve proje çalışmaları tamamlanan yolun yatırım programına alınması ve yapım çalışmalarına başlanması Doğu Batı arasındaki ulaşımın aksamaması ve sürekli geçit verilebilir hale gelmesi için yapım çalışmalarına başlanması büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bölgede elektrikli lokomotiflerin bakımının Malatya’da yapıldığını ancak elektrikli lokomotifler ile ilgili yetkinin ise Divriği ve İskenderun’da bulunduğunu da belirten Fendoğlu, “Lokomotif bakım için ödenek ayrımı yapılması ile yetkinin lokomotiflerin bakımının yapıldığı ilimiz Malatya’ya verilmesinin daha doğru olacaktır” dedi.

Malatya ve Elazığ arasında yıllardır beklenen ve vatandaşların özellikle günü birlik gerçekleşecek iki il arasındaki seyahatlerde kullanması için sefere başlayan RAYBUS hattının da tam anlamda çalışması için gerekli tanıtımın yapılmadığını da belirten Fendoğlu, “Bu tanıtım eksikliğinden dolayı sefer aksaklığı yaşanıyor. Ayrıca RAYBUS parkur saatinin, 2 saat sürdüğünü vatandaşlarımızın daha yoğun kullanması için 1,5 saate düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca AnkaraMalatya Yüksek Hızlı Tren projesinin bitirilerek biran önce Malatyalıların hizmetine sunulmasını talep ettik" şeklinde konuştu.

Milletvekili Fendoğlu, görüşmede Bakan Adil Karaismailoğlu’nun da Malatya’daki yatırımların tamamlanması ve belirtilen sorunların giderilmesi için gerekli talimatları vereceğini kendisine ilettiğini söyledi.

Milletvekili Mehmet Fendoğlu yapılan ikili görüşme sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Malatyalılar adına Malatya Kayısısından da ikram etti.

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