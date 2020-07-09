Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan Karaismailoğlu’na iletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan Karaismailoğlu’na iletti

İHA

Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan Karaismailoğlu’na iletti

– MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek Malatya’nın ulaşım ve alt yapı sorunlarını iletti.
Bakan Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret eden MHP’li Mehmet Fendoğlu, kentin sorunlarını iletti. Malatya kent merkezi ve ilçelerinde yaşanan ulaşım sorunlarını Bakan Karaismailoğlu’na ileten Fendoğlu, Malatya’nın coğrafi konumu ve stratejik yapısıyla Doğu Anadolu’nun Batı’ya açılan geçiş kapısı görevini üstlendiğini söyledi. Malatya’da ana arterlerde yıllardır devam eden sorunların çözüme kavuşması adına vatandaşların da kendilerine yoğun taleplerinin olduğunu ifade eden Fendoğlu, bu sorunları daha önce TBMM genel kurulu çalışmaları sırasında da dile getirdiğini anımsattı.
Malatya’nın en önemli yol projelerinden biri olacak Kuzey Çevreyolu ile ilgili de taleplerini ileten Fendoğlu, toplam 26 adet köprünün yer aldığı ve proje tutarı 298 milyon 714 bin TL olan 54 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevreyolunun ödenek yetersizliğinden dolayı henüz bitmediğini belirtti. Kuzey Çevre Yolu projesinin kamulaştırma bedelleri ve projenin ödenek tahsisinin biran önce sağlanması gerektiğini dile getiren Fendoğlu, ayrıca Malatya Hava limanı projesinin de kent için önemli olduğunu ifade etti. Bu projenin de Malatya’ya katma değer sağlayacağını kaydeden Milletvekili Fendoğlu, “Projede körüklü sistemin yer alması ve biran önce tamamlanması gerekiyor” dedi. MalatyaGölbaşı kara yolu üzerinde bulunan Doğanşehir ilçesi ile MalatyaSivas kara yolu güzergahındaki Hekimhan Kuluncak yolundaki sorunları da Bakan Karaismailoğlu’na ileten Fendoğlu, 10 Temmuz 2016 tarihinde durdurulan 4 Eylül Mavi Treni’nin de Malatya ve bölge için seferlerine tekrar başlaması gerektiğini dile getirdi.
Doğu ile Batı arasında önemli bir güzergah olan D300 kara yolu üzerindeki PınarbaşıGürünDarende yolunun da fizikî standardının düşük olduğunu ve bu nedenle özellikle kış aylarında ulaşımda aksamaların yaşandığını anlatan Fendoğlu, “Can ve mal güvenliği tehlikeye düşüyor. Karayolları 6’ncı Bölge Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen ve proje çalışmaları tamamlanan yolun yatırım programına alınması ve yapım çalışmalarına başlanması Doğu Batı arasındaki ulaşımın aksamaması ve sürekli geçit verilebilir hale gelmesi için yapım çalışmalarına başlanması büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.
Bölgede elektrikli lokomotiflerin bakımının Malatya’da yapıldığını ancak elektrikli lokomotifler ile ilgili yetkinin ise Divriği ve İskenderun’da bulunduğunu da belirten Fendoğlu, “Lokomotif bakım için ödenek ayrımı yapılması ile yetkinin lokomotiflerin bakımının yapıldığı ilimiz Malatya’ya verilmesinin daha doğru olacaktır” dedi.
Malatya ve Elazığ arasında yıllardır beklenen ve vatandaşların özellikle günü birlik gerçekleşecek iki il arasındaki seyahatlerde kullanması için sefere başlayan RAYBUS hattının da tam anlamda çalışması için gerekli tanıtımın yapılmadığını da belirten Fendoğlu, “Bu tanıtım eksikliğinden dolayı sefer aksaklığı yaşanıyor. Ayrıca RAYBUS parkur saatinin, 2 saat sürdüğünü vatandaşlarımızın daha yoğun kullanması için 1,5 saate düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca AnkaraMalatya Yüksek Hızlı Tren projesinin bitirilerek biran önce Malatyalıların hizmetine sunulmasını talep ettik" şeklinde konuştu.
Milletvekili Fendoğlu, görüşmede Bakan Adil Karaismailoğlu’nun da Malatya’daki yatırımların tamamlanması ve belirtilen sorunların giderilmesi için gerekli talimatları vereceğini kendisine ilettiğini söyledi.
Milletvekili Mehmet Fendoğlu yapılan ikili görüşme sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Malatyalılar adına Malatya Kayısısından da ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vahap Küçük’ün adı meydanda yaşatılacak
YEREL HABERLER Vahap Küçük’ün adı meydanda yaşatılacak
Çekte ‘Karekod’u bulan Malatyalı, patent davasını kazandı Findeks ile Malatyalı buluşçu arasındaki patent davasında karar çıktı Uygulamayı bulan Erkan Gölgeli: "Patentteki ihtiyati tedbir nedeniyle ülkemize gelecek 30 milyon dolara da engel olundu”
YEREL HABERLER Çekte ‘Karekod’u bulan Malatyalı, patent davasını ...
MGTC’de seçim Ağustos’ta
YEREL HABERLER MGTC’de seçim Ağustos’ta
Malatya’nın geleceği konuşuldu
YEREL HABERLER Malatya’nın geleceği konuşuldu
Malatya Büyükşehir’den Doğanşehir’e çıkarma
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den Doğanşehir’e çıkarma
Battalgazi Devlet Hastanesi 2021’de hizmet verecek
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi 2021’de hizmet verecek
15 Temmuz klibine yoğun ilgi
YEREL HABERLER 15 Temmuz klibine yoğun ilgi
Yeni Malatyaspor yeni sezonun ilk transferini yaptı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor yeni sezonun ilk transferini yaptı
Modern pentatlonda başarı sözü
YEREL HABERLER Modern pentatlonda başarı sözü
Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı
Esnaflara Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Esnaflara Covid-19 denetimi
Yeşilyurt Belediyesi’nden Çavuşoğlu ‘na kitap kafe
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden Çavuşoğlu ‘na kitap kafe
Yeni Malatyaspor'a coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'a coşkulu karşılama
Tarım işçilerine Covid-19 kontrolü
YEREL HABERLER Tarım işçilerine Covid-19 kontrolü
MTSO Başkanı Sadıkoğlu, OSB'de incelemelerde bulundu Sadıkoğlu: "Amacımız Bölge İlleri Arasında Hak Ettiği Değerde Vizyonu Olan Organize Sanayi”
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Sadıkoğlu, OSB'de incelemelerde ...
Malatya'da 9 artçı sarsıntı yaşandı
YEREL HABERLER Malatya'da 9 artçı sarsıntı yaşandı
Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci sürüyor
Malatya'da gece yarısı 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da gece yarısı 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu
Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonda sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
İcraya gitti silahla vuruldu
YEREL HABERLER İcraya gitti silahla vuruldu
Başkan Gürkan, Anayurt Bulvarı’nda inceleme
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Anayurt Bulvarı’nda inceleme
Başkan Gürkan’dan gönül belediyeciliği vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan gönül belediyeciliği vurgusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X