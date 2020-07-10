Malatya'da pencereden düşen şahıs yaralandı

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Malatya'da aile içi çıkan kavgada pencereden düşen şahıs yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı aile bireyleri arasında kavga çıktı.

Yaşanan kavgada evin penceresinden atlamaya çalışan F.A. yaşanan arbede sırasında pencereden zemine düşerek yaralandı. F.A. yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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