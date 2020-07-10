Mollakasım Mahallesindeki ulaşım ağı güçlendiriliyor

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Mollakasım Mahallesindeki yol yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tarihi ve turistik mekanları ve doğal güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Mollakasım mahallemizdeki araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirecek kalıcı yatırımlarımıza hız verdik" dedi.

Mollakasım Mahallesinin Yeşilyurt’un tercih edilen bölgeleri arasında yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Mollakasım mahallemiz son dönemlerde yapılan parselasyon çalışmaları ve müstakil ev ihtiyacının en fazla giderildiği ve en çok tercih edilen bölgelerimiz arasında yer almaktadır. Burası hızla gelişen bir hüviyete ulaştığı için ulaşımı sağlayan yollarımızda oluşan yıpranmaları ve aşınmaları tespit ederek, gerekli önlemleri alıyoruz. Deforme olan ve kötü bir görüntü sergileyen yollarımızın bahçelere, kayısı ve kiraz ağaçlarına verdiği zararları ortadan kaldırmak adına ekiplerimiz dört koldan çalışıyorlar. Hemşerilerimizin taleplerine kayıtsız kalmayarak yollarımızın alt yapı çalışmalarını tamamlayarak stabilize malzemelerini yerleştirdik. Serme ve sıkıştırma işlemlerini yaptıktan sonra tam kaplamalı fınısherli sıcak asfaltını döküyoruz. Bölgemizin hızla gelişmesini göz önünde bulundurup yollar başta olmak üzere diğer eksikliklerini kalıcı ve nitelikli yatırımlarla gidermeye öncelik tanıyoruz. Böylesine değerli ve özel bir bölgenin gelişmesine ışık tutacak projelerde üretiyoruz. Şahintepesini bilindiği üzere Macera Parkı ve Sosyal Tesis projemizle yeniden halkımızın hizmetine sunacağız, inşaat işleri sürmektedir. Bu ve benzeri diğer projelerimizle bu bölgemiz gelecekte daha fazla tercih edilecektir. Dağ kızağı alanları, paintbal ve su havuzu başta olmak üzere farklı temalı sosyal yaşam alanları, lokanta ve dinlenme alanlarıyla buranın çehresini ciddi seviyede değiştireceğiz. Dışarıdan gelen misafirlerimizin aileleriyle birlikte keyifli ve güzel vakit geçirebilecekleri, yöresel lezzetleri hem tadıp hem de satın alabilecekleri mekânlarla kuracağız” diye konuştu.

Mollakasım Mahalle Muhtarı Musa Taşdemir ise, Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisi projesi başta olmak üzere devam eden yol yenileme ve düzenleme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, yapılan hizmetlerin bölgenin değerini artırdığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.