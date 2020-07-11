Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

İHA

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya'da bugünlerde kayısı hasadı yoğunluğu yaşanıyor. Kayısı hasadı ve Kayısı'nın kurutulmasını görenler, Sarı'nın kahverengine yolculuğuna şahit oluyor.

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya’da bugünlerde kayısı hasadı yoğunluğu yaşanıyor. Kayısı hasadı ve Kayısı’nın kurutulmasını görenler, Sarı’nın kahverengine yolculuğuna şahit oluyor.
Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret belgesi olan nadir ürünler arasında yer alan Malatya’nın dünyaca meşhur Kayısı meyvesi, bugünlerde dalından indirilip, ya kükürtlenerek sarı olarak kurutuluyor veya dalından indirilip güneşte kurutularak kahverengine dönüştürülüp gün kurusu olarak tüketiliyor.
Dünyada en fazla Türkiye’de, Türkiye üretiminin de yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’nın meşhur ve aranan meyvesi Kayısı sarı olarak üretilip, doğal olarak tüketime sunulmak isteniyorsa hiçbir katkı madde konulmadan güneşte kurutulup gün kurusu ürün ortaya çıkıyor.
Haziran ayının son haftasında hasatına başlanıp, Ağustos ayının ortasına kadar sürmesi beklenen kayısı da bu yıl verim iyi. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasına göre bu yıl 381 bin ton yaş, 85 bin ton da kuru Kayısı rekoltesi bekleniyor.
Sarı’nın kahve rengine yolculuğunda kavurucu sıcak altında çalışan işçiler de, yoğun mesai yapıyor. Sabahın erken saatinde kalkıp, gün batıncaya kadar kayısı hasadında çalışan işçilerin Türkiye ekonomisine yılda 250350 milyon Dolar döviz girdisi sağlayan Kayısı’ya büyük emekleri geçiyor. Adıyaman ve Şanlıurfa gibi illerden gelerek Malatya’da kıyısı işçiliği yapanlara bir de yabancı uyruklu Suriyeliler eklendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da yeni fabrikalarla birlikte istihdam artacak Yer tahsisi yapılan fabrikalarda 8 bin 500 yeni istihdam gerçekleşecek
YEREL HABERLER Malatya’da yeni fabrikalarla birlikte istihdam ...
Milletvekili Kahtalı’nın acı günü
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’nın acı günü
Kazada yaralanan sürücünün tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sürücünün tedavisi sürüyor
Malatya'da ağır tonajlı kamyon kabusu
YEREL HABERLER Malatya'da ağır tonajlı kamyon kabusu
Kavurucu sıcakların vazgeçilmezi meyan şerbeti
YEREL HABERLER Kavurucu sıcakların vazgeçilmezi meyan şerbeti
Başkan Güder’den Ayasofya açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Ayasofya açıklaması
Esenlik Limited Şirketi'nin unvanı değişti
YEREL HABERLER Esenlik Limited Şirketi'nin unvanı değişti
Şemsiye Sokak’taki iş yerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Şemsiye Sokak’taki iş yerleri dezenfekte edildi
Bakan Yardımcısı Baydaş, DENEYAP Atölyesini inceledi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Baydaş, DENEYAP Atölyesini inceledi
15 Temmuz darbe girişimine tepki
YEREL HABERLER 15 Temmuz darbe girişimine tepki
Malatya'da ağır tonajlı kamyon kabusu
YEREL HABERLER Malatya'da ağır tonajlı kamyon kabusu
Mollakasım Mahallesindeki ulaşım ağı güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Mollakasım Mahallesindeki ulaşım ağı güçlendiriliyor
Yeşilyurt, yöresel lezzetlerle ön plana çıkarılacak
YEREL HABERLER Yeşilyurt, yöresel lezzetlerle ön plana çıkarılacak
İki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Malatya'dan 3 proje Türkiye derecesi yaptı
YEREL HABERLER Malatya'dan 3 proje Türkiye derecesi yaptı
(Görüntülü) MALATYA Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA Koku filminin çekimleri ...
Kredi Kayıt Bürosundan 'Patent' açıklaması
YEREL HABERLER Kredi Kayıt Bürosundan 'Patent' açıklaması
Yeni Malatyaspor 35 puan barajını geçmek istiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 35 puan barajını geçmek istiyor
Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı
YEREL HABERLER Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı
Yeni Malatyaspor’da gözler Beşiktaş maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da gözler Beşiktaş maçına çevrildi
Malatya'da pencereden düşen şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da pencereden düşen şahıs yaralandı
Kendini eve kilitleyen silahlı şahsa droneli operasyon
YEREL HABERLER Kendini eve kilitleyen silahlı şahsa droneli ...
TÜMSİAD Malatya’da görev değişikliği
YEREL HABERLER TÜMSİAD Malatya’da görev değişikliği
Malatya Barosu’ndan icra memuruna saldırıya tepki
YEREL HABERLER Malatya Barosu’ndan icra memuruna saldırıya tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X