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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akın, yetiştiricilerin sorunlarını dinledi

İHA

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Sivas'ın Mursal, Divriği Çiçayır Köylerindeki bazı yetiştiricileri ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi.

Akın, yetiştiricilerin sorunlarını dinledi

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Sivas’ın Mursal, Divriği Çiçayır Köylerindeki bazı yetiştiricileri ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi.
Akın’ın ziyaret ettiği yetiştiricilerden Ekrem Karadoğan, “Burası Sivas Mursal, Divriği Çiçayır yaylası. Bugün bu gün burada yaylamızda. Birlik başkanımız ve sizler buraya gelip de çözümler sorunlarımızı yerinde göreceksiniz. Gerçekten burada sıkıntılarımız büyük. Buraya gelirken yolumuzu gördünüz. En büyük sorunumuz yol. Yol sorunu dışında yaylamızda elektriğimizin olmaması meselemizin çözülmesini bekliyoruz” dedi.
Korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesinden dolayı çocuklarının yaylaya geldiğini ancak yaylada elektrik olmadığından çocuklarının derslerini televizyondan takip edemediklerini aktaran Karadoğan, “Küçükbaş hayvan yetiştiricilerin diğer sıkıntılarından bir tanesi de Malatya’da bir hayvan hastanesinin olmamasıdır. Bu konuda kliniğin olmamasıdır. Örneğin bir koç alacağız. Bunun tahlilini Elazığ’a götürüp tahlil yapmamız gerekiyor. En azından bir tahlil yapabilecek bir bölümün, Eski Malatya’daki Ziraat Okulunun bir bölümünde istiyoruz. Küçükbaş yetiştiriciliğinin en büyük sorunu tabii ki orada bir koyun hastalandığı zaman aynı bir çocuk hastalandığı gibi Elazığ'daki yetiştiricimiz bundan faydalanıyor” ifadelerini kullandı.
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın da, yetiştiricileri ziyaret ederek, sorunları yerinde gördüğünü belirterek, “ Özellikle yama dağını kullanan yetiştiricilerinin birçoğu biliyorsunuz bu yaylamızı kullanıyorlar. Bu yaylaların bir tarafı Sivas'ta kalıyor bir tarafı da Malatya Hekimhan bölgesinde kalıyor. Bilindiği gibi yama dağı yaylamız, çok büyük bir yaylamız. Bu yaylada da, geçmiş yıllarda burada en büyük problemlerden bir tanesi yol problemiydi. Şu anda yol çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu neticelendirilir ve buralar daha iyi daha verimli bir hale gelir. Ayrıca burada özellikle GSM şirketlerinin kesinlikle bir çalışma yapması lazım. Yetiştiricilerin haberleşme konusunda da burada mağdur oluyor. Neden mağdur oluyor, İnternete girmiyor. Bir Eba TV izlenmiyor. Farklı çalışmalarda olmuyor. Burada elektrik olmadığı için problem yaşıyorlar. Güneş enerjisi panelleri ile küçücükte olsa kendi imkânlarıyla aldıkları yaptıkları sistemle burada hayat sürdürmeye çalışıyorlar. Sosyal projelere destek verilmesini her platformda söylüyoruz. Burada özellikle bir kez daha altını çizelim. Geçmişte yaptığımız projelerimiz vardı, ama gerek ekonomik sıkıntılar, gerek projenin farklılaştırması ile ilgili çalışmalardan dolayı şu anda askıya alındı. Kesinlikle acil olarak yapılması gereken sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi projesinin bir an önce hayata geçirilmesi lazım” dedi.
Yetiştiricilerin sorunlarının başında, sulak, gölgelik, tuzlaklar ve elektrik olduğuna dikkat çeken Akın, “Bunların yanında yayladaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, çok af edersiniz bir tuvaleti dahi yok. Burada sosyal devlet anlayışıyla sosyal projelere destek verilerek buralara gezicide olabilir, sabit de olabilir. Ama bizim buradaki yetiştiricilerinin en büyük problemleri olan tuvalet banyo. Öncelik bu sıkıntıların da bir an önce giderilmesi lazım. Yine diğer bir konu olarak, Mera iyileştirme çalışmasının özellikle bitkisel üretim genel müdürümüzle de görüştük. Buraların mera ıslah çalışması ile ilgili doğal çalışmalarımızı devam ettirdik. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız da halen devam ediyor. İnşallah bir an önce buraya destek verirler de laf da kağıtta kalmaz. Biz bunu görmek istiyoruz. Çünkü yıllardır konuşuyoruz biz de geliyoruz konuşuyoruz kurum ve kuruluşlarla konuşuyoruz. Ama biz icraata bakarız. Şu anda yol yapılıyor. Yolu yapanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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