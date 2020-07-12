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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar sokak sağlıklaştırmasını inceledi

İHA

Kiltepe Mahallesinde sokak sağlıklaştırma projesiyle yeniden düzenlenecek olan DedeKorkut ve Gülnebi sokaklarında yapılacak çalışmalara ilişkin ön inceleme gezisi düzenleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, uygulanacak proje hakkında mahalle sakinleri ve esnaflara bilgiler paylaşıp, önerileri dinledi.

Çınar sokak sağlıklaştırmasını inceledi

Kiltepe Mahallesinde sokak sağlıklaştırma projesiyle yeniden düzenlenecek olan DedeKorkut ve Gülnebi sokaklarında yapılacak çalışmalara ilişkin ön inceleme gezisi düzenleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, uygulanacak proje hakkında mahalle sakinleri ve esnaflara bilgiler paylaşıp, önerileri dinledi.
Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sokak sağlıklaştırma projelerimizle ilçemizin farklı cadde ve sokaklarını estetik ve modern bir görüntüye kavuşturacağız. Uygulayacağımız yeniliklerle sokaklarımızın mekansal kalitesini artırıp, hemşehrilerimizin ferah ve huzurlu alanlarda yaşamalarını sağlayacağız” dedi.

Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarının ferah, huzurlu ve güvenli olmasına öncelik tanıdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kadim medeniyetimizin tüm güzelliklerini içerisinde barındıran, köklü bir tarihe sahip Yeşilyurt’umuzun her bir sokağını geçmişimizle bugün arasında kurulmuş bir köprü gözüyle nitelendiriyoruz. Bu yüzden tarihi dokuyu korumak ve de ön plana çıkartabilmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sokak, meydan, cephe yenileme ve sağlıklaştırma çalışmalarımızı tek bir bölgede değil bütün yaşam alanlarında uyguladıklarına parmak basan Çınar, “ Çünkü ilçemizin her caddesi ve sokağı bizim için ayrı bir değer taşımaktadır. Doğru kentleşme modeline uygun yatırımlarımız ve projelerimizle Yeşilyurt’umuzun estetik yapısına yeni değerler katmayı amaçlıyoruz. Sokak sağlıklaştırma projelerimizle ilçemizin dört bir tarafına farklı bir ahenk kazandırmaya, mahalle ve sokaklarımızı birer inci tanesine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu tür projelerdeki temel gayemiz; sokak özelinde uygulanacak olan sağlıklaştırma projesi ile Yeşilyurt’umuzun dinamik yaşantısına kaliteli bir çevre sunabilmek, sunulan bu etkinin doğallığı ve gücü ile sokak çevresinin de benzer nitelikte canlanmasında etkili olabilmesidir. Sokaklarımızın geçmişten günümüze aktarılabilmiş olan değerlerini ortaya çıkarmaya, sosyal dokuya ve gündelik yaşama renklilik getirmeye ve yapılacak doğru müdahalelerle sokaklarımızın fiziksel durumunu düzeltip, mekansal kalitesini artıracak çözümler üreteceğiz. Bu kapsamda; ilçemizin değerli bölgelerinden bir tanesi olan Kiltepe mahallemizde ki Dede Korkut ve Gülnebi sokaklarımız ki eskiyen binaların cephelerini restore edip, yollarını ve kaldırımlarını yenileyerek, aydınlatma sistemlerini düzelteceğiz. Yapacağımız uygulamaları yerinde görmek, mahalle sakinlerimiz ile esnaflarımızın düşüncelerini öğrenmek adına güzel bir inceleme gezisi düzenledik. Yapılacak teknik çalışmaların ardından her iki sokağımızı restorasyon ve düzenleme çalışmalarımızdan sonra estetik bir görüntüye kavuşturacağız. Yapacağımız çalışmaların ardından iki mahallemizin görüntüsü ciddi seviyede değişecek olup, hemşehrilerimize hak ettikleri temiz, düzenli ve güzel bir sokakta yaşama imkânı sunmuş olacağız. Mahallelerimizin bu ve benzeri projelerimizle değişkenliğe uğraması, mahallelilik kültürünün de yeniden canlanmasına vesile olacaktır. Bakkalıyla, kasabıyla, lokantasıyla, berberiyle, dostluk ve dayanışmanın üst seviyede olduğu, özlemini duyduğumuz mahallelilik yaşantısını sadece hafızalarda değil gündelik yaşantıda da var olmasını sağlayacağız. Her şey hemşehrilerimizin daha güvenli ve huzurlu alanlarda yaşamaları içindir. Yeşilyurt’umuzun geleceğine temiz, huzurlu ve planlı sokaklar emanet edeceğiz” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklara hediyeler dağıttı.
İnceleme gezisine katılan Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise, mahallenin sosyal dokusu ve yaşantısına yeni güzellikler katmak adına gerçekleşecek yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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