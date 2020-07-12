TÜBİTAK Türkiye 1'incisi Malatya’dan

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2020 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması sonuçları açıklandı. 51'incisi düzenlenen yarışmanın fizik dalında Türkiye birincilik ödülünün sahibi TED Malatya Koleji öğrencisi Feridun Balaban oldu.

Lise öğrencisi Feridun Balaban tarafından hazırlanan “yüksek verimli multijunction silisyum fotovoltaik hücre yapımı ve “yeşil sentez” grafen kuantum noktaları üreterek yapılan fotovoltaik hücrelerde kullanımı” projesi fizik dalında jüriden tam not alarak 15 bin 273 proje arasından Türkiye 1.si olmaya hak kazandı. Yarışmaya Malatya’dan 12 alanda 277 proje başvurusu yapılmış, 44 proje ise bölge sergisine katılmıştı. Malatya’dan katılan projelerden 7’si finallerde yarışarak 3 proje Türkiye’de derece yaptı. Ekim ayında yapılacak yarışma sergisi ve ödül töreniyle ödüller sahiplerini bulacak.

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