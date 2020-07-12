Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 32'inci hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan saat 16.00'da kalkan özel uçakla saat 17.00'de Malatya'da havalimanına inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 21.00'de Malatya Stadı'nda oynanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolculardan görüntüler

Havalimanından görüntüler

Takım otobüsünden görüntüler

Taraftarın Sergen Yalçın'a çiçek vermesi

Genel ve detay görüntüler DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-12 17:52:27



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