Malatya’da uyuşturucu ve silah kaçakçılığına geçit yok

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Malatya polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, 107.93 gram narkotik madde, 75 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 4 adet tabanca 25 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

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