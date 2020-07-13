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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Poyraz Konağı yeniden kapılarını açıyor

İHA

Mart ayı ortasından bu yana gerek Covid 19 salgını, gerekse yeniden yapılanma çalışmalarından dolayı hizmet vermeyen çok sayıda yerli yabancı turistin uğrak noktalarından biri olan Malatya Eskimalatya'daki Poyraz Konağı Yaşam Müzesi 14 Temmuz Günü'nden itibaren yeniden ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Poyraz Konağı yeniden kapılarını açıyor

Mart ayı ortasından bu yana gerek Covid 19 salgını, gerekse yeniden yapılanma çalışmalarından dolayı hizmet vermeyen çok sayıda yerli yabancı turistin uğrak noktalarından biri olan Malatya Eskimalatya’daki Poyraz Konağı Yaşam Müzesi 14 Temmuz Günü’nden itibaren yeniden ziyaretçilerine kapılarını açacak.
14 Temmuz Salı günü yeniden ziyaretçilere kapılarını açacak olan Malatya'nın ve Battalgazi'nin önemli tarihi mekanlarından biri olan Poyraz Konağı Yaşam Müzesi'nde incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’yi Malatya’nın ve Türkiye'nin cazibe merkezi haline gelmesi adına çalıştıklarını ifade etti.

“Tarihimizi ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’nın geçmişteki yaşantısını, kültürü ve aile yaşantısını en güzel şekilde gelecek nesillere taşımayı hedef edinerek oluşturulan Poyraz Konağı Yaşam Müzesi’nde yapılan çalışmaları denetledi. Son haliyle ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Güder, bugünkü ve gelecek kuşaklara fikir sunması anlamında çok önemli bir işlev gören tarihi Poyraz Konağı’nı önemsediğini ifade ederek, Malatya’nın geçmişteki yaşantısını, aile ilişkilerini, kültürünü gözler önüne seren Poyraz Konağı’nın kurulma misyonunu tam olarak yerine getirdiğini ifade etti.
Tarihiye yolculuk etmek isteyen insanların önemli uğrak noktalarından birinin Battalgazi olduğunu altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi’mizin yaşanmış bir tarihi olan Poyraz Konağı’nı arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de bir pandemi süreci yaşandı. Bu süreçte vatandaşın ziyaretine açık olan noktalar ziyarete kapatılmıştı. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak bu süreçte 100 yıllık tarihi konağımızın bazı eksiklerini giderdik ve bazı tadilatlarını yaptık. 14 Temmuz günü Poyraz Konağımız vatandaşımızın hizmetine açılmış olacak. Burada amacımız Malatya’mızın yaşanmış olan bir kültürünü gelecek kuşaklarla aktarmaktır. Malatya’da ve Battalgazi’de tarihimize yolculuk edilebilecek, yön verebilecek çok güzel yapılarımız var. Poyraz Konağımız da bunlardan bir tanesi. Eskimalatya’ya geldiğinizde tarihle baş başa kalıyorsunuz, tarihi yaşıyorsunuz, geçmişi anımsıyorsunuz. Arslantepemiz, Poyraz Konağımız, Sanat Sokağımız, Restorasyon çalışmaları bittikten sonra Ulu Camimiz ile Kervansaray’ımız tarihe tanıklık edecek ziyaretçilerini bekliyor. Gayemiz buradaki eserlerimizi topluma kazandırmak, ayağa kaldırmak. Her karış toprağı tarih fışkıran Battalgazi’mizi Malatya’nın ve Ülkemizin cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

“Arslantepeyi UNESCO dünya kültür mirası kalıcı listesinde görmek istiyoruz”
Tarihi ören yeri ve açık hava müzesi olan Arslantepe Höyüğü ve Açık Hava Müzesi hakkında da bilgi aktaran Güder, “Geçenlerde Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret etmiştik. Kendileri bizlere inşallah 2020 yılı içerisinde UNESCO ile yapılan görüşme neticesinde Arslantepe’nin de kalıcı miras listesine alınacağı ifade ettiler. Arslan Tepe biliyorsunuz tarihi dip derinliği 5 bin yılı aşan, bir çok ilkleri olan güzide bir tarihi eserimiz. Bu değerimizi insanlığın ortak değeri haline getirmek için 60 yıllık serüveni UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kalıcı olarak ekleyerek taçlandırmak istiyoruz. Gerekli tüm çalışmaları Battalgazi Belediyesi olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Arslantepe UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine eklendiği taktirde Malatya'mıza ülke dışından bir çok turisti çekmeyi hedefliyoruz. Turizmbilindiği üzere bacasız sanayi olarak ifade edilir. Ülkemiz dış turizminden daha fazla pay almayı hedeflediğimiz çalışmalarımızda umarım Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla bir an önce Arslantepe’nin Dünya Kültür Mirası Kalıcı listesine girmeyi hedefliyoruz. Bizlerde bu kültürel varlıklarımızı, yaşanmış olan tarihimizi insanlarımıza tanıtmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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