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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar sertifika törenine katıldı

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 2.Dönem Fotoğraf Atölyesi Kursu kapanış programına katılarak, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Çınar sertifika törenine katıldı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 2.Dönem Fotoğraf Atölyesi Kursu kapanış programına katılarak, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binasında gerçekleşen 2.Dönem Fotoğraf Atölyesi Kursuna 25 kursiyer katılırken, eğitmen Müslüm Mutlu ve Ahmet Denizer tarafından fotoğraf makinesi ayarları, ışık, aydınlatma, objektifler, diyafram, enstantane gibi teknik konuların yanında analog fotoğraftan başlayıp dijital fotoğrafa kadar fotoğrafın tarihi ve fotoğrafta kompozisyon eğitimleri verildi.

“Fotoğraf sanatına gönül verenleri tebrik ediyorum”
12 haftalık eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, fotoğraf sanatına gönül verenleri tebrik ederek kutladı.
Yeşilyurt Kent Konseyinin temel amacının Yeşilyurt’u toplumun kesimleriyle birlikte yönetmek olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “ Yeşilyurt’un tüm renkleri sloganıyla sanatsal, kültürel, eğitim ve sportif faaliyetlerine ara vermeden devam eden Kent Konseyimiz başarılı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Fotoğraf Çalışma Grubumuz tarafından düzenlenen ve 25 kursiyerimizin katıldığı fotoğraf atölyesi kursunun oldukça verimli ve güzel geçtiğine inanıyorum. Öğrenmek, bilgi sahibi olmak ve bir konu hakkında uzmanlaşmak toplum ve insan hayatı için çok önemlidir. Fotoğrafçılık ise insan hayatında çok özel bir yeri vardır. Kursiyerlerimiz öğrendikleri değerli bilgilerle hayatlarına farklı bir pencere açmış oldular. Edindikleri teorik ve pratik bilgiler ışığında fotoğraf sanatının daha iyi noktaya gelmesine katkı sunacaklar. Çekilen fotoğraflardan oluşan görsellere baktım, her biri bizim için ayrı bir değer ve kıymete sahiptir, hepinizin emeklerinize sağlık. Eğitmenlerimizi ise deneyimlerini ve tecrübelerini kursiyerlerimize paylaştıkları için ayrıca tebrik ediyor ve kutluyorum. Kursta fotoğraf sanatıyla ilgili her türlü malzemenin yanı sıra eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan hem dökümanlar hem de görsellerin yer alması kursiyerlerimizin doğru ve güzel bilgiler almalarına neden oldu. Kursu başarıyla tamamlayan fotoğrafçılarımızdan güzel kareler ve değerli eserler bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Yeşilyurt’u ve gündelik hayatı anlatan fotoğraf yarışması düzenlemiştik, orada dereceye giren eserleri Gedik Kültür Merkezimizdeki sergi alanında ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk, çok güzel geri dönüşler aldık, sizlerin de çekeceğiniz değerli eserleri halkımızla buluşturmaktan mutluluk duyarız. Fotoğraf sanatına adım attığınız için tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum ve hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra kursun eğitmenlerine teşekkür plaketi, kursiyerlere ise sertifikalarını takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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