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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder'den Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi'ne ziyaret

İHA

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, önümüzdeki günlerde kapılarını gençlere açacak olan Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Güder'den Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi'ne ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, önümüzdeki günlerde kapılarını gençlere açacak olan Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi’ne ait eski Hanımınçiftliği Belediye binasının yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde kapılarını gençlere açacak olan Gençlik Merkezi’ndeki son çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Güder, eski Orduzu Belediyesi’nin yerine yapılacak olan Gençlik Merkezi’nin de kısa sürede yapımına başlanacağının altını çizdi. Başkan Güder’e bu ziyarette Başkan Yardımcıları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan eşlik etti.

“Başkanımız Güder’in çabalarıyla kazandırıldı”
Bölgeye hitap eden güzel bir Gençlik Merkezi’ni Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in çabalarıyla Battalgazi’ye kazandırıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibi ile birlikte Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’mizi ziyaret ettik. Göreve geldikten hemen sonra başkanımız bölge halkına hizmet vermesi adına Battalgazi Belediyesi’ne ait olan eski Hanımınçiftliği Belediye binasının yerine gençlik merkezi olması için bize büyük bir destek vermiştir. Bizlerde Başkanımız ile birlikte buranın tüm çalışmalarını yaparak hazır hala getirdik. Yakın zamanda inşallah Osman Güder başkanımızın destekleriyle açılışını yapacağız. Bölgemizde gençliğimize hitap edecek en güzel gençlik merkezlerinden bir tanesi olacak” şeklinde konuştu.

“Yeni öğretim yılında gençlerimizin istifadesine sunacağız”
Gençlere verdikleri sözleri yerine getirmeye başladıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Seçimlerden önce aday olduğumuz süreçte burası için düşüncemiz bu bölgeye ve gençlere hizmet etme adına bir gençlik merkezi yapmaktı. Hanımınçifliği Belediye binamızı gençlere kazandırmak adına Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve Bakanlığımızla bir görüşme gerçekleştirerek, burayı gençlerimiz için Gençlik Merkezi’ne dönüştürme kararı aldık. Bizde bugün yapılan çalışmaları yerinde incelemek için müdürümüz ile buradayız. Baktığımızda çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Yeni eğitim ve öğretim yılına girmeden bu gençlik merkezimizi vatandaşımızın istifadesine sunacağız. Gençlik diyoruz, teminat diyoruz. Bunları sağlama adına Battalgazi Belediyesi olarak diğer paydaşlarımız ile birlikte bölgemizde ki gençliğimize hizmet etme adına gereken çaba ve gayreti sarf ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Malatya Valimiz Aydın Baruş’a, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gençlik için yapmış olduğumuz çalışmalarda her daim yanımızda oldular. Valimiz bu noktada bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Gençlik ve Spor Bakan yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a da ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Özellikle Battalgazi’de bir kapalı spor salonuna ihtiyacımızın olduğu sayın bakanımıza iletmiştik. 1 yıl önce girişimde bulunduğumuz ve 5 bin seyirci kapasiteli kapalı spor salonumuzun ilçemize yapılacağının müjdelerini de, bakanlığımız bizlere verdiler. Orduzu Belediye binamız da yıkılacak. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber gençlerimizin istifade edebileceği, modern bir Gençlik Merkezi’mizi de Orduzu’ya kazandıracağız. Gençlerimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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