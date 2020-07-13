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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12.dakikada gelişen Malatya atağında Umut Bulut pasını sağ kanattan bindirme yapan Gökhan Töre’ye çıkardı. Töre’nin sağ çaprazdan şutu yandan auta çıktı.
12.dakikada Beşiktaş savunmasının hatasını iyi değerlendiren Malatya, topu kaptı. Gökhan Töre’nin sağ çaprazdan ceza sahası içinde bulunan Umut’a çıkardı. Umut’un şutu ise üstten auta çıktı.
30. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan yaptığı ortada Diaby’den önce son anda savunmada Hadebe araya girerek topu kornere gönderdi.
38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N’Koudou uzaktan çok sert vurdu, kaleci Farnolle iyi uzanarak bu pozisyonda gole engel oldu.
43. dakikada topla buluşan Hadebe, Beşiktaş’lı oyuncuların arasından geçerek ceza sahası içine girdi ve pasını çıkardı. Bu pozisyonda müsait pozisyondaki Murat topa vurmak isterken yerde kaldı, Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
45+4. dakikada Karim Hafez'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat Yıldırım uçarak kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ersin bu pozisyonda çok net bir fırsatta gole engel oldu.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Donald xx, Aqcuah xx, Robin Yalçın xx, Murat Yıldırım xx, Gökhan Töre xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Abdulsamed, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Walter, Ahmet Ildiz, Ndayishimiye, Fofana, Erkan Kaş, Kjartansson
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xx, Elneny xx, Necip xx, Lens xx, N’Koudou xx, Diaby xx, Boyd xx
Yedekler: Utku, Kerem, Roco, Rıdvan, Erdoğan, Kartal, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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