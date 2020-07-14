BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 0-1



Taha AYHAN / MALATYA (DHA) -

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu Erdem Bayık

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Chabake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah (Dk.72 Ahmed), Robin (Dk.57 Kjartansson), Gökhan Töre, Donald (Dk.57 Walter), Murat Yıldırım (Dk.78 Youssuf), Umut Bulut (Dk.78 Fofana)

BEŞİKTAŞ: Ersin DestanoğluGökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Necip, Lens (Dk.46 Güven), Diaby (Dk.90+1 Roco), N'Koudou (Dk.83 Kartal), Boyd

GOL: Dk. 49 Caner (P) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: N´Koudou, Ruiz (Beşiktaş)

Süper Lig'in 32'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 49´uncu dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

2'nci dakikada Caner'in yaptığı ortada Gökhan Gönül kafa vuruşunu yaptı, top kalenin sağından auta çıktı.

12'nci dakikada Umut'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

35'inci dakikada Mina'nın savunmadan uzun pasında kalesini terk eden Ersin Destanoğlu´nun kafa vuruşunda top, orta sahada Murat Yılıdırım´ın önünde kaldı. Murat´ın uzaktan şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

38'inci dakikada N'Koudou'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Farnolle gole izin vermedi.

44'üncü dakikada üst üste çalımlarla Beşiktaş ceza sahasına giren Hadebe, topu içeri çevirdi. Altıpasta kimsenin dokunamadığı top arka direkte Gökhan Töre'nin önünde kaldı. Gökhan pasını Robin Yalçın'a çıkardı, Robin'in zayıf şutunda kaleci Ersin topun sahibi oldu.

49'nuncu dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Gökhan Gönül, kaleci Farnolle´in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR´dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Caner, topu kaleci Farnolle'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.

74'üncü dakikada Murat Yıldırım'ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topa Kjartansson kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

81'inci dakikada sol kanattan gelişen Malatyaspor atağında Gökhan Töre ortasını yaptı. Altıpas içindeki Kjartansson'un şutunda top auta çıktı.

86'ncı dakikada Ahmed Ildız´ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta, top kalenin yanından az farkla auta çıktı.

90'ıncı dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor´u 1-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-13 23:20:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.