Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçiridi. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-14 10:59:45



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