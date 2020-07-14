Başkan Han’dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, “15 Temmuz 2016 tarihinde Şanlı Ordumuz içerisinde sinsice örgütlenmiş olan hain terör örgütünün mensupları vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devletine, vatandaşın huzur ve sükununu bozmaya yönelik savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır” ifadelerini kullandı. Milletin üzerinde oynanan karanlık oyunların insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini ifade eden Han, “Darbe girişimine karşı verdiğimiz mücadelede 251 vatandaşımız şehit olurken 2 bin 301 vatandaşımız da gazi olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz’da siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşların tek yürek ve tek yumruk olduğunu anımsatan Han'ın mesajında, "Bu ve buna benzer hain girişimlerin bir daha yaşanmaması için devletin her kademede gerekli önlemleri alması gerektiği gibi devam eden soruşturma ve kovuşturma aşamasında ki dosyalarında, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde hassasiyetle bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ Bu şiardan yola çıkarak milletin iradesi dışında hiçbir güç ülkemizi yönetemeyecektir. Darbe girişimine karşı toplumun tüm kesimlerinin verdiği ortak demokratik tepki ve mücadele milletimizin şanlı direnişine verdiği destek asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini 15 Temmuz yıl dönümünde lanetliyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve bu darbe girişimine karşı canı pahasına milletimizin birlik ve beraberliği için göğsünü siper eden vatandaşlarımızın adları tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmıştır" denildi.

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