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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgisayar faresi arasında uyuşturucu sevkıyatına polis darbesi

İHA

Bilgisayar faresi arasında uyuşturucu sevkıyatına polis darbesi

Malatya’da yapılan operasyonda bilgisayar faresi (mouse) ile uyuşturucu sevkıyatına darbe vuruldu. Olayla ilgili 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu maddeyi bilgisayar mouse'u içerisine gizleyip aynı zamanda hassas terazi gibi kullanan 1 şahıstan 14,73 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, diğer şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjöre basılı 5 adet 7,65 mm, 12 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Otobüs yolcusunun üzerinden esrar çıktı
Bu arada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda ise şehirlerarası otobüste yolculuk eden Afgan şahsın çantasında bisküvi paketine gizlenmiş vaziyette 430 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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