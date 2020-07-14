Yeşilyurt Belediyespor genç milli futbolcuyu kadrosuna kattı

Her Şeye Rağmen çekildi

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TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde hız kesmiyor. Liglerin oynanmayacağı yöneinde kararın alınmasının ardından transfere ağırlık veren Malatya ekibi Büyükçekmece Tepecikspor’un genç milli futbolcusu Hakan Esa’yı renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde iç transfer 3, dış transferde ise 2 futbolcuyu renklerine bağlayan Yeşilyurt Belediyespor, flaş bir transfer daha gerçekleştirdi. Turuncu yeşilliler, Büyükçekmece Tepecikspor’un genç milli futbolcusu Hakan Esa’yı Malatya’ya getirerek sözleşme imzalattı.

Malatya ekibinin transfere önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve dış transferde en az 10 ismi renklerine bağlayacağı belirtildi.

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