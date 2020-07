Milletvekili Tüfenkci’den 15 Temmuz mesajı

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bizlere düşen o geceyi unutmamak ve unutturmamaktır” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin 4’ncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz vatan toprağının her köşesinde destan yazmış, ihanet şebekesinin hain planlarını altüst etmiştir. O gece Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliği ve çağrısıyla meydanlara inen, ezanların ve selaların eşliğinde yüreklerini uçakların, tankların ve mermilerin önüne koyan milletimiz, gösterdiği topyekun direnişle demokrasisine ve devletinin bekasına sahip çıkmıştır. Aziz milletimizin direnişiyle minarelerden yankılanan ezan ve sala sesleri bomba yağdıran F16 ve helikopterlerin sesini susturmuştur. O karanlık gecede ülkemizin demokrasisine ve ekonomisine vurulmak istenen darbe, milletimizin şaşmaz irfanıyla bir kez daha başarısızlığa uğramıştır. Şerefli milletimizi sindirmeyi, itibarını zedelemeyi hedefleyenler, ülkemizin ilerleyişini durdurmak isteyenler geçmişte olduğu gibi hüsrana uğramaya mahkumdur. Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde her türlü tehdit ve saldırının üstesinden daima gelmiştir ve gelecektir” ifadelerine yer verdi.

Tüfenkci, mesajının devamında ise, "Darbecilerin hedeflerine ulaşmalarını engellemek için kendilerini tankların önüne siper ederek yaralanan, şehit olan, karanlığı aydınlığa çeviren her bir vatandaşımıza minnettarlığımızı ifade edemeyiz. Bizlere düşen o geceyi unutmamak ve unutturmamaktır. O gece meydanlara inerek istiklali, istikbali ve demokrasi uğruna şehit olan güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, canı pahasına darbecilerin karşısında duran tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

