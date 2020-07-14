Kedi, yavru kirpiye sahip çıktı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde İpek ismi verilen bir kedi, bahçede annesini kaybeden yavru kirpiye sahip çıktı.

Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sürekli gezinen kedi, annesini kaybeden yavru kirpiyi sahiplendi. Yavru kirpi ile yiyeceklerini paylaşan ve yanından ayrılmayan kedinin bu hareketini gören emniyet görevlileri, et parçaları vererek kedi ve kirpiye sahip çıktı. Emniyetin Müdürlüğü bahçesinde dolaşan kedi ve kirpinin dostluğu görenleri kıskandırıyor. Kedi ve kirpinin dostluğunu görünce şaşıran Arguvan Köyleri Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Muharrem Bayram da, "Arguvan’da esnafım. Aynı zamanda arıcılık yapıyorum. Küçük yavru kirpiyi çarşıda gezerken kenarda kedinin peşine takılarak Emniyet Müdürlüğü bahçesine geldiklerini gördüm. SBirkaç gündür burada kedi ile beraber kirpi yaşıyor diyorlar. Ben de dostluklarını gözlerimle gördüm ve duygulandım. Özellikle bu konuda emniyete Kedi ile ilgilenip yemek verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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