Ansır Mağaraları, gün yüzüne çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ansır Mağaraları, gün yüzüne çıkıyor

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tarihi Ansır Mağaraları ve Ören Yerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ansır Mağaraları, gün yüzüne çıkıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tarihi Ansır Mağaraları ve Ören Yerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Yazıhan ilçesinde bulunan Ansır Mağaraları ve Ören Yerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Ateş ve Büyükşehir Bürokratları eşlik etti.
Yapılan yol çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ansır Mağaralarına araçla gelinebilecek noktaya kadar olan yolları yapıyoruz. Malatya’daki 83 şantiyemizden biri de burada. Buradaki ansır mağaralarının gün yüzüne çıkması ve kültürümüze, tarihimize turizmimize kazandırılması hem Malatya açısından hem Yazıhan açısından önemli bir kazanım olacaktır” şeklinde konuştu.
Başkan Gürkan, özellikle Malatya’yı değerlendirirken kültür ve turizm rotalarını oluşturacaklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, "Yazıhan, Arguvan, Arapgir kültür rotası içerisinde Ansır Mağaraları da önemli bir yer tutacaktır. İnşallah burayla ilgili hikayeleştirme çalışmalarının gerçekleştirilip o sürecin tamamlanması ve buradaki imalatların tamamlanması; vatandaşlarımızın turizm açısından bu mağaraları görmek ve buradaki yaşam şartlarını ve o dönemdeki yaşanmışlıkları anlatma anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır. Yani Malatya’mızın her tarafı kadim medeniyetlerle uygarlıklarla kültürlerle dolu. Değişik uygarlıkların medeniyetlerin kültürlerin yaşadığı bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyayı hakikaten gün yüzüne çıkartmak noktasında hem ülkemize hem de dünya insanlığına kazandırma noktasında bizlerin yerel yönetim olarak sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz var. O sorumlulukların ve yükümlülüklerin muvacehesi içerisinde bu bölgeyi hem kültürümüze hem turizmimize kazandırmak hem de insanlığın ortak değerleri olması hasebiyle insanlığa sunmak gibi sorumluluğumuzun fevkindeyiz, farkındayız, idrakindeyiz. Bu çalışmaları yapan Yazıhan Belediye Başkanımıza, DAP’a ve Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalar, buradaki turizm hareketliliği açısından önemli bir kazanım sağlayacaktır diye temenni ediyorum.” dedi.

"Milattan önce yaşanmışlıklar var"
Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın hem Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu üyesi hem de geçmişten bu tarafa tarih ve turizme çok önem veren bir başkan olduğunu belirterek, “Hatta Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın, Yazıhan Belediyemizin Tarihi Kentler Birliğine üye olmasında da katkısı olmuştu” dedi.
Öztürk, Ansır Mağaraları alanının Milattan Önce medeniyetlerin yaşamış olduğu bir bölge olduğunu kaydederek, “Buradaki tarihi zenginliği gün yüzüne çıkarmak için DAP Başkanlığına müracaat ettik. Daha önce yaptığımız bir proje, Tarihi Kentler Birliği’nde başarı ödülü alınca projenin bir kısmını hayata geçirmek için DAP’tan kısmi de olsa bir destek aldık. Bu destek muvacehesinde yürüyüş yollarımızı, kamelyalarımızı yapıyoruz. Işıklandırmayı da belediyemiz yapacak. İnşallah 2021 döneminde Malatya Turizm Destinasyon noktalarından biri de Yazıhan Ansır Mağaraları olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu tarihi bölgemizi ziyaretinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah müştereken hep beraber burayı gün yüzüne çıkaracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balaban içmelerinde otel yapılacak
YEREL HABERLER Balaban içmelerinde otel yapılacak
Malatya'da 40 derecede asfalt serimi
YEREL HABERLER Malatya'da 40 derecede asfalt serimi
Başkan Güder’den Sosyal Yaşam Merkezi’ne övgü
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Sosyal Yaşam Merkezi’ne övgü
Başkan Sadıkoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri tanıtılacak
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri tanıtılacak
Besiciler saman fiyatlarından dertli
YEREL HABERLER Besiciler saman fiyatlarından dertli
Başkan Söylemez’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Söylemez’den 15 Temmuz mesajı
Kedi, yavru kirpiye sahip çıktı
YEREL HABERLER Kedi, yavru kirpiye sahip çıktı
Başkan Poyraz’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Poyraz’dan 15 Temmuz mesajı
Milletvekili Tüfenkci’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci’den 15 Temmuz mesajı
Rektör Karabulut’tan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan 15 Temmuz mesajı
Yeşilyurt Belediyespor genç milli futbolcuyu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor genç milli futbolcuyu ...
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Satranç turnuvası
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Satranç ...
Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı
Başkan Çınar’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan 15 Temmuz mesajı
Kadın taraftarlardan kadın cinayetlerine videolu tepki
YEREL HABERLER Kadın taraftarlardan kadın cinayetlerine videolu ...
Milletvekili Kahtalı'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan 15 Temmuz mesajı
ASRİAD Başkanı Özel'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER ASRİAD Başkanı Özel'den 15 Temmuz mesajı
Bilgisayar faresi arasında uyuşturucu sevkıyatına polis darbesi
YEREL HABERLER Bilgisayar faresi arasında uyuşturucu sevkıyatına ...
Öğretmenevi duvarına '15 Temmuz' rölyefi
YEREL HABERLER Öğretmenevi duvarına '15 Temmuz' rölyefi
Muhtarlara Covid-19 uyarası
YEREL HABERLER Muhtarlara Covid-19 uyarası
Başkan Han’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Han’dan 15 Temmuz mesajı
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X