Başkan Güder’den Sosyal Yaşam Merkezi’ne övgü

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 7 Temmuz itibariyle başlayan yaz okulunda öğrenciler için farklı sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Covid 19 salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı Sosyal Yaşam Merkezi’nde yaz okuluna katılan öğrencilerin eğitimlerini izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ailelere seslenerek, çocuklarını gönül rahatlığıyla Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezin’deki kurslara göndermeleri tavsiyesinde bulundu. Özellikle Covid 19 sürecinde evlerinden dışarı çıkamayan ve sosyal aktivitelere katılamayan çocuklar Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde hem stres atıyor hem de eğitim alıyor. Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde açılan yaz okulunda çocuklar, Yüzme, Futbol, Müzik, İngilizce, Satranç, Basketbol, Masa Tenisi ve Resim kurslarına katılabiliyor.



Sosyal Yaşam Merkezi’nde korona virüse karşı tedbir alınıyor

Covid 19 süreci sonrasında yeni normale geçilmesiyle yeniden hizmet vermeye başlayan Sosyal Merkezi’nde çocukların sağlığı için gerekli tüm önlemler en üst seviyede tutuluyor. Bina, oyun alanları, kurs verilen sınıflar ve çocukların sıklıkla temas ettiği noktalar ile çocukların spor yaptığı alanlar sürekli dezenfekte edilirken, havuzlarda suların kloru sürekli kontrol ediliyor.



Başkan Güder yaz okuluna katılan öğrencileri ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yaz okulu Projesi kapsamında Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Kurslara katılan Başkan Güder, çocuklarla sohbet ederken, onlara yaz okulundan memnun olup olmadıklarını sordu. Bu soruya karşılık çocuklar, "Sosyal Yaşam Merkezi evimiz kadar güvenli" cevabını verdi.



“Vatandaşlarımız rahatlıkla havuzlarımızdan istifade edebilirler”

Çocukların güvenli bir ortamda kurslara katıldığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sosyal Yaşam Merkezi’mizde 7 Temmuz’dan itibaren yaz okulu kurslarımızı başlatmış olduk. Bilindiği gibi bu yıl olumsuz bir süreç yaşamış olduk. Bu olumsuzluklar kısmen ortadan kalksa da tehlike geçmiş değil. Bu süreçten dolayı kurslarımız biraz gecikmiş oldu. Şuan arkadaşlarımız gerekli önlemleri, tedbirleri Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezinde alıyorlar. Gerek sosyal mesafe, gerek hijyen, gerek maske olayına sonuna kadar dikkat ediyorlar. Bilindiği gibi buradaki esas sporumuz yüzme sporu. Yüzme sporunu ifade ederken de havuzlardaki klorlar her gün denetleniyor. Biliyorsunuz klor da Covid 19’a karşı dezenfektan özelliğine sahip. Dolayısıyla vatandaşlarımız rahatlıklar gelip havuzlarımızdan istifade edebilirler. Şuan kurs gören evlatlarımızla bir aradayız. Onlara da baktığımızda sosyal mesafenin alındığını, hijyenin ders içerisinde belli aralıklarla sağlandığını, maskelerin takılı olduğunu görüyoruz. İnşallah, umut ediyoruz ki bu hastalık kısa sürede gündemimizden çıkar ve normal hayatımıza dönmüş oluruz. Ama şuan için yeni normal hayatımızı oluşturmak zorundayız, buna uymak zorundayız. Arkadaşlarımız da burada gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Evlatlarımız evlerinden alınıp buraya getirilip buradan da evlerine teslim edilinceye kadar tüm gerekli tedbirler önlemler alınmış oluyor. Özellikle velilerimize buradan seslenmek istiyorum, jimnastik olsun, resim olsun, satranç olsun, İngilizce kursları olsun, diğer etkinlikler olsun buradaki evlatlarımızın her biriyle tek tek görüştüğümüzde evlatlarımızın memnuniyeti görüyoruz.

Burada diyoruz ki siz de evlatlarınızı bizlere teslim edin, biz burada evlatlarımızı her türlü olumsuzluklara karşı önlemleri almış bulunmaktayız. Evlatlarımızı buraya gönül rahatlığıyla gönderebilirler. Biliyorsunuz uzun süre evlatlarımız evlerinde kalmak zorunda kaldılar. Özellikle 18 yaşın altındaki çocuklarımız 4 aya yakın bir süredir evlerinde tabiri caiz ise hapis kaldılar. Onların bu sosyal aktivitelerden faydalanmaları için Battalgazi Sosyal Merkezine müracaat etmelerini burada basın aracılığıyla ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

