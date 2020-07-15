İnönü Üniversitesi Sanal Tanıtım Fuarı'na katılacak

Malatya İnönü Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2022 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği Study in Turkey 2020 Sanal Tanıtım Fuarı'nda yeni öğrencilerini arayacak.

Sanal ortamda iki gün sürecek fuar boyunca İnönü Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Kızılay'ın 12 ayrı dile tercüme edilen selamlama konuşmasıyla, İngilizce ve Türkçe tanıtım filmleriyle, kampüsten fotoğraflarla, elektronik tanıtım kitapçıklarıyla ve broşürlerle uluslararası öğrencilere tanıtılacak. Ayrıca aday öğrencilerle çevrimiçi (online) etkileşim kurulabilecek.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Study in Turkey 2020 Sanal Tanıtım Fuarı'nda iyi bir tanıtım yapıp, üniversiteye daha fazla uluslararası öğrenciler kazandırmak istediklerini kaydetti.

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