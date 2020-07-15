Başkan Gürkan, gençlerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, gençlerle bir araya geldi

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Partili gençlerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Başkan Gürkan, gençlerle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Partili gençlerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Şelale Lokantasındaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile AK Parti Gençlik Kolları Malatya yönetimi katıldı. Toplantıdan önce kısa bir konuşma yapan AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. Yıl dönümünde Türk Milletine, yerelde de Malatya halkına daha güzel hizmetleri nasıl yapabilir diye istişare etmek için bir araya geldik” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da AK Parti’nin vefa hareketi olduğunu belirterek, “AK Partili gençler vefayı en güzel şekilde sergilenmesi noktasında büyük titizlik göstermektedir. Teşkilatımızın tamamı bunun için yoğun gayret sarf ediyor. Bugün 15 Temmuz. Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz’da Milletimizi içten bölmek isteyenler, ülkemizi parçalayarak yok etmek istediler. Bunun için uzun yıllar organize oldular. Topladıkları güçle 15 Temmuz da saldırdılar. Milletimiz geriye püskürterek, tarih boyu unutulmayacak bir ders verdi. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Türk Milletine de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından toplantıda, Malatya’nın sorunları ve çözümleri için istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Feribot kaptanları boğulma tehlikesi geçiren yolcuyu kurtardı
YEREL HABERLER Feribot kaptanları boğulma tehlikesi geçiren yolcuyu ...
Akçadağ'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Akçadağ'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitlerine mevlit
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitlerine mevlit
Malatya’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı
MASKİ Genel Müdürü Karataş’tan zam açıklaması
YEREL HABERLER MASKİ Genel Müdürü Karataş’tan zam açıklaması
Başkan Güder, TDV’ye kurban bağışında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Güder, TDV’ye kurban bağışında bulundu
Aynı bölgede yaşanan kazalar mahalleliyi tedirgin ediyor Derme Sulama Kanalına yine araç uçtu
YEREL HABERLER Aynı bölgede yaşanan kazalar mahalleliyi tedirgin ...
Başkan Çınar, mahallelerin tanıtım ve kültür çalışma grubu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, mahallelerin tanıtım ve kültür çalışma ...
Yeni Malatyaspor’da Ç.Rizespor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Ç.Rizespor mesaisi sürüyor
Pütürge’de ilk kez yüzme kursu açıldı
YEREL HABERLER Pütürge’de ilk kez yüzme kursu açıldı
Rektör Kızılay’dan 15 Temmuz vurgusu
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan 15 Temmuz vurgusu
İnönü Üniversitesi Sanal Tanıtım Fuarı'na katılacak
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Sanal Tanıtım Fuarı'na katılacak
Başkan Gürkan'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan'dan 15 Temmuz mesajı
Yeni Malatyaspor 2 maçtan 4 puan hedefliyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 2 maçtan 4 puan hedefliyor
Malatya’da 15 Temmuz etkinliği Anı defteri ve fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 15 Temmuz etkinliği Anı defteri ve ...
Balaban içmelerinde otel yapılacak
YEREL HABERLER Balaban içmelerinde otel yapılacak
Malatya'da 40 derecede asfalt serimi
YEREL HABERLER Malatya'da 40 derecede asfalt serimi
Başkan Güder’den Sosyal Yaşam Merkezi’ne övgü
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Sosyal Yaşam Merkezi’ne övgü
Başkan Sadıkoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
Ansır Mağaraları, gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Ansır Mağaraları, gün yüzüne çıkıyor
Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri tanıtılacak
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri tanıtılacak
Besiciler saman fiyatlarından dertli
YEREL HABERLER Besiciler saman fiyatlarından dertli
Başkan Söylemez’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Söylemez’den 15 Temmuz mesajı
Kedi, yavru kirpiye sahip çıktı
YEREL HABERLER Kedi, yavru kirpiye sahip çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X