Başkan Gürkan, gençlerle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Partili gençlerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Şelale Lokantasındaki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile AK Parti Gençlik Kolları Malatya yönetimi katıldı. Toplantıdan önce kısa bir konuşma yapan AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. Yıl dönümünde Türk Milletine, yerelde de Malatya halkına daha güzel hizmetleri nasıl yapabilir diye istişare etmek için bir araya geldik” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da AK Parti’nin vefa hareketi olduğunu belirterek, “AK Partili gençler vefayı en güzel şekilde sergilenmesi noktasında büyük titizlik göstermektedir. Teşkilatımızın tamamı bunun için yoğun gayret sarf ediyor. Bugün 15 Temmuz. Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz’da Milletimizi içten bölmek isteyenler, ülkemizi parçalayarak yok etmek istediler. Bunun için uzun yıllar organize oldular. Topladıkları güçle 15 Temmuz da saldırdılar. Milletimiz geriye püskürterek, tarih boyu unutulmayacak bir ders verdi. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Türk Milletine de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıda, Malatya’nın sorunları ve çözümleri için istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.