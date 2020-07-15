Boynuna ip dolanan kedi, boğulmaktan son anda kurtuldu 9 yaşındaki Yağmur, yavru kediyi kurtardı

Malatya’da boynuna ip dolanan ve boğulma tehlikesi geçiren yavru kediyi, 9 yaşındaki Yağmur çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtardı.

Kent merkezindeki bir pasajın çatı kısmında kabloya dolanan yavru kediyi gören vatandaşlar, kediyi kurtarmak için uğraştı. Kedinin düşmemesi için de uğraşan vatandaşlar, gittikçe kabloya dolanan kedinin boğulmaması için yoldan geçen 9 yaşındaki Yağmur'dan yardım istediler. Çevredekilerin sırtına çıkan Yağmur, ipe dolanan yavru kediyi kurtararak aşağı indirdi.

Boğulmaktan son anda kurtulan yavru kediye esnaf su ve yem verirken, Yağmur'a da teşekkür ettiler.

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