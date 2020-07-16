Yavru kediyi boğulmaktan küçük Yağmur kurtardı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, çatıda gezdiği sırada boynuna kablo dolanan ve havada asılı kalarak boğulma tehlikesi geçiren yavru kediyi, yoldan geçen Yağmur L. (9) kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde ayakkabıcılar pasajında meydana geldi. Pasajın çatısında gezinen kedinin boynuna kablo dolandı. Havada boynundan asılı halde yavru kediyi görenler, kurtarmak için çaba gösterdi. Çevredekiler, kedinin boğulmaması için yoldan geçen Yağmur L.'den yardım istedi. Vatandaşların omzuna çıkarak uzanan küçük Yağmur, kabloya dolanan yavru kediyi kurtararak aşağı indirdi. Boğulmaktan Yağmur ve çevredekilerin yardımıyla kurtulan yavru kediye mama ve su verildi. Esnaf, Yağmur'a yardımından dolayı da teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-16 00:02:43



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