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Yavru kediyi boğulmaktan küçük Yağmur kurtardı

DHA

Yavru kediyi boğulmaktan küçük Yağmur kurtardı


MALATYA, (DHA)MALATYA'da, çatıda gezdiği sırada boynuna kablo dolanan ve havada asılı kalarak boğulma tehlikesi geçiren yavru kediyi, yoldan geçen Yağmur L. (9) kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde ayakkabıcılar pasajında meydana geldi. Pasajın çatısında gezinen kedinin boynuna kablo dolandı. Havada boynundan asılı halde yavru kediyi görenler, kurtarmak için çaba gösterdi. Çevredekiler, kedinin boğulmaması için yoldan geçen Yağmur L.'den yardım istedi. Vatandaşların omzuna çıkarak uzanan küçük Yağmur, kabloya dolanan yavru kediyi kurtararak aşağı indirdi. Boğulmaktan Yağmur ve çevredekilerin yardımıyla kurtulan yavru kediye mama ve su verildi. Esnaf, Yağmur'a yardımından dolayı da teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-07-16 00:02:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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