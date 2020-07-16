Darende'de 15 Temmuz unutulmadı

Malatya’nın Darende ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin 4.’üncü yıl dönümünde düzenlenen anma programında şehitler ve gaziler unutulmadı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malatya'nın Darende ilçesinde etkinlikler düzenlendi. İlk olarak darbe girişiminde şehit olanlar için Kaymakamlık ve Belediye tarafından Çarşı Cami'nde mevlit programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nü ( FETO) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası sokaklara dökülen Darendeliler, darbe kalkışmasının 4'üncü yılında da yine meydanlara çıktı. Akşam namazından sonra Hacı Hasan Akyol çarşısında gerçekleşen etkinlikler de bir konuşma yapan Darende Kaymakamı Malik Çalışır, milletin kadim bilinci ve gelenekleri sayesinde bu hain darbe girişiminin püskürtüldüğünü ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimini 4’inci yıl dönümde bir kez daha lanetlediklerini ifade eden Çalışır, “Milletimizin iradesine ve demokratik yaşantımıza Fetullahçı Terör Örgütü (FETO) tarafından yapılan hain darbe karşısında halkımız namluların, tankların, uçakların karşısına dikilerek darbe girişimini önlemiştir. Milletimizin şüphesiz ki cesareti ve iradesine sahip çıkma kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir.” diye konuştu.

Programa kurum müdürlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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